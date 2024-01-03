被控違反國安法 黎智英全不認罪

壹傳媒集團創辦人黎智英及蘋果日報三間公司，被控違反香港國安法一案，昨在香港西九龍法院續審，展開答辯。

黎智英及蘋果日報公司代表否認全部控罪，控方正式宣讀開案陳詞（逐一陳述各被告在案中的角色及行為），形容黎智英為「激進政治人物」，是謀劃整個串謀行為的主腦。

綜合港媒報導，控方昨先就黎智英一項勾結外國勢力罪申請存檔法庭（將案件押後並保留重新開案的權利）獲批。而後，庭上讀出黎智英的控罪，包括兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印煽動刊物罪，黎智英站起身以英文表示「not guilty（不認罪）」，他否認全部控罪。

控方隨後讀出開案陳詞。控方表示，黎智英是香港民主派支持者，二○一九年反修例運動期間，以「蘋果」為政治平台，與蘋果高層及「重光團隊」串謀發布煽動文章及勾結外國勢力，呼籲國際社會制裁中國及香港政府，共涉及一六一篇蘋果日報文章，其中卅一篇是在國安法生效後發布。

控方並出示一張關係圖，指黎智英擁有廣泛的海外政治聯繫，以請求外國制裁中港官員，包括與時任美國副總統潘斯和國務卿龐培歐會面時，提及「美國可以做什麼」及要令港府知道「做壞事的後果」。黎智英個人社交平台的多則貼文及外媒受訪片段，亦成罪證。

據報導，控方宣讀開案陳詞期間，黎智英面無表情、閉目沉思。此案於去年十二月十八日開審，預計審訊八十天。