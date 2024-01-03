國台辦主任宋濤：續推兩岸往來融合

大陸國台辦主任宋濤昨透過涉台刊物「兩岸關係」發文，指出新的一年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」、反對「台獨」，與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商，共同推動兩岸關係和平發展、祖國和平統一進程。

宋濤在文中指出，去年大陸持續深化兩岸融合發展，展開反分裂、反干涉重大鬥爭，就是要堅決反制「台獨」分裂勢力破壞台海和平穩定、阻撓兩岸關係和平發展等謀「獨」挑釁，堅決反制外部勢力「以台遏華」行徑等。

就二○二四年，宋濤說，大陸將全面貫徹二十大精神和「解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，堅定不移反對「台獨」、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。

宋濤說，大陸將持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。將堅持為兩岸青年提供廣闊平台，歡迎台灣青年來大陸。他還說，大陸將堅定支持台灣「愛國統一力量」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。