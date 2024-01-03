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吸引台人 福建發出首張定居證

聯合報／ 記者陳政錄廖士鋒／連線報導
在福建任教的台師張立齊領到「台灣居民定居證」，成為福建對台新措施實施後首位定居的台灣民眾。陸委會提醒，若在陸定居且申請陸方居民身分證，即違反兩岸條例。圖／取自大陸移民局微信號
在福建任教的台師張立齊領到「台灣居民定居證」，成為福建對台新措施實施後首位定居的台灣民眾。陸委會提醒，若在陸定居且申請陸方居民身分證，即違反兩岸條例。圖／取自大陸移民局微信號

為推動兩岸融合，大陸當局積極營造台灣民眾在福建定居落戶的有利條件，日前福建推出十項新措施於今年元旦正式實施，在福建華僑大學任教的台師張立齊，一日從廈門市出入境管理官員手中領到首張「台灣居民定居證」，成為上述措施實施後，首位在福建「定居」的台灣民眾。不過，陸委會昨提醒，若是在大陸定居並申請陸方「居民身分證」，即違反兩岸條例之規定。

大陸近年不斷對台灣民眾推出台胞證之外的新身分文件，除了「定居證」，二○一八年也推出「居住證」，並取消「台港澳人員就業證」。

陸委會曾指，申辦居住證者無須在大陸設籍，尚無違反兩岸條例，不會註銷台灣戶籍。如今福建進一步對台人發出「定居證」，未來是否擴大發放區域，涉及兩岸戶籍認定及相關權益，受到關注。

大陸國家移民管理局昨發布，張立齊一日從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中接過「台灣居民定居證」，成為福建十項新措施實施後，首位在福建定居的台灣人。

陸委會昨指出，依據兩岸條例第九條規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，違反者將喪失台灣人民身分、被依法註銷在台戶籍及因戶籍所衍生之相關權利。

陸委會並指，國人如經中共有關部門批准在陸定居，而且在期限內向定居地戶口登記機關辦理戶口登記並申領陸方「居民身分證」，即違反兩岸條例之規定。

然而，根據大陸「台灣居民定居證明簽發服務指南」規定，「定居」應是過渡期，最後是要取得大陸居民身分證，但中間有一定程序，包括申請定居、領取定居證並上繳台灣身分證、台胞證、台灣護照等證件，並在期限內持定居證申領大陸居民身分證；若未在規定時限內辦理落戶手續，依自動放棄定居處理。

福建 身分證 戶籍

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