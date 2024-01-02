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美中建交45週年 陸外交部發表聲明重溫拜習會

中央社／ 北京2日電

中國外交部今天以層級較高的不具名發言人名義，就中美建交45週年發表談話說，拜習會開闢的「舊金山願景」為中美關係發展「指明了方向」。中方願與美方共同有效管控分歧，推動兩國關係「朝著正確方向發展」。

這項談話指出，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係「歷經風雨，砥礪前行」。中美在諸多國際地區熱點和全球性問題上，開展了有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和發展。

談話提到，中國對美政策是一貫的、明確的，就是「相互尊重、和平共處、合作共贏」，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的「正確相處之道」，符合時代發展潮流和兩國共同利益。中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

這項談話強調，中方致力於構建「穩定、健康、可持續」的中美關係。中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在舊金山會晤，在政治外交、經貿金融、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識和成果，開闢了面向未來的「舊金山願景」，為中美關係發展「指明了方向」。

談話最後說，中方願與美方一道，認真落實中美元首舊金山會晤達成的重要共識和成果，「共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流」，推動兩國關係「朝著正確方向發展」，造福兩國、惠及世界。

舊金山 願景

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