助社會新鮮人 陸方艙變保租房

位於北京市東五環外的朝陽區七彩家園內，29歲的外賣小哥陳雄飛正在房間裡整理衣物，陽光灑入室內增添了幾分暖意，這是北京為城市建設者提供的保障性租賃住房（保租房）。

而除北京外，大陸多地將方艙等轉變為保租房：山東濟南高新區將隔離方艙改造升級為技能人才公寓；在對既往健康驛站進行排查後，浙江溫州將條件較好、配套較完善的健康驛站改造為保租房…

中新社報導，由東到西，七彩家園的屋頂被塗成紅橙黃白綠藍等顏色。在設計之初，這裡就規畫建設為「平急兩用」公共基礎設施，平時可讓城市建設者安居樂業，急時可迅速轉換為應急場所，增強城市應對重大公共突發事件的能力。

此前，作為方艙醫院使用的七彩家園，在今年北京汛期曾為朝陽區一千餘名民眾提供緊急避險安置。經過改造升級，七彩家園現已實現再利用。

北京市發展和改革委員會區域發展處處長耿淼表示，平急兩用設施與城市更新等密切關聯，既可以強韌性、保安全，也可以穩經濟、增活力。現階段，平急兩用設施以存量設施改造為重點。

去年9月，七彩家園被北京市住房和城鄉建設委員會（北京市住建委）認定為保租房，重點面向快遞、清潔、計程車司機、新就業大學生等提供租賃住房和床位，每月600元（人民幣，下同）可以租到一個床位，每月1200元可以租到一個房間。

「七彩家園整體包括8個組團和1個綜合服務區，每個組團配置500間房間。」作為運營方，北京市朝陽區房地產經營開發有限公司（房開公司）經理齊天磊表示，8個組團中，5個組團用於長租，為城市建設者提供服務；2個組團用於月租群體；1個組團預留用於突發事件應急使用。

每個房間套內使用面積達18平方公尺（約6坪），帶獨立浴室，床、沙發、衣櫃、電視、空調等設施一應俱全，並配有敞開式平台用於衣物晾曬，租戶可實現拎包入住。

來北京六年，輾轉多區租過房的陳雄飛，不久前剛搬進七彩家園。「我在互聯網上看到七彩家園出租信息，房間設施、租金、小區環境、安全保障等都讓我很滿意，已經簽訂了一年的租約。」陳雄飛說，這是他來京後租到的最合適的房子。

截至去年11月底，已有500餘人入住七彩家園。齊天磊表示，小區南門附近設有食堂，售賣早餐、各類套餐。針對距離地鐵站較遠、通勤不便問題，房開公司協調北京公交集團開通了到附近地鐵站的通勤接駁車，每天早晚定點接送住戶。