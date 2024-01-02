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共軍9高層落馬 傳更多將領涉案

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸全國人大常委會2023年12月29日一口氣罷免了九名解放軍高級將領的全國人大代表資格，引發外界震撼。（新華社）
大陸全國人大常委會2023年12月29日一口氣罷免了九名解放軍高級將領的全國人大代表資格，引發外界震撼。（新華社）

中共解放軍高層反腐風暴擴大，在大陸全國人大常委會上月底一口氣罷免九名共軍高階將領的人大代表資格後，港媒報導披露，大陸國家主席習近平自二○一二年掌權以來，已有上百名將軍落馬，日前落馬的九名將領「只是冰山一角」。報導稱，這輪共軍反腐風暴至少七名上將被捲入，少將級以上至少三十多名。

大陸全國人大常委會去年十二月廿九日罷免九名高階將領的人大代表資格，包括前空軍司令員丁來杭，連續兩任的火箭軍司令員周亞寧、李玉超等三名上將，以及中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、中央軍委裝備發展部前副部長張育林、南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春、火箭軍前參謀長李傳廣等四名中將。

香港星島日報昨以史無前例、怵目驚心，形容上述人事消息。報導指出，習近平二○一二年執掌軍隊後，以刮骨療毒的決心掀起反腐風暴，已有上百名將軍落馬，包括兩名前軍委副主席郭伯雄、徐才厚，兩名軍委委員，即軍委聯合參謀部參謀長房峰輝、軍委政治工作部主任張陽。

報導稱，正當外界以為逐漸風清氣正之際，沒想到又爆發火箭軍採購軍事設備醜聞，而且牽涉甚廣。落馬的九名共軍將軍只是冰山一角，主要是因為他們身兼人大代表身分而曝光。

反腐 風暴

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