習近平新年講話 網友更感興趣的是他背後這些東西

大陸國家主席習近平2023年12月31日晚間發表2024年新年賀詞，但相較於習近平談話內容，不少網友更感興趣的是他身後書架上的相片。今年大陸官方宣傳機構也藉此刻意營造出習近平的「人民情懷」，以及過去一年奔波於外交工作和注重家庭生活等形象。

央視新聞指出，首次出現在習近平書架上的2023年新照片，「勾勒出習近平總書記在這一年的『心之所向，行之所至』」。當中包括：2023年4月11日習近平來到廣東茂名的荔枝園、12月14日前往廣西來賓甘蔗園考察的相片，以及2023年11月10日赴三個多月前遭遇嚴重洪患的北京門頭溝一座村莊視察災後重建工作等。

習近平書架上相片刻意呈現的另一個重點是他2023年的「元首外交」成績單，包括2023年10月18日在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式前，習近平與出席論壇的各國元首、高層合照的相片。

習近平書架上相片一個不變的主題則是家庭生活。新華社表示，習近平青年時期的軍裝照，已經連續第三年出現，擺放在書架醒目位置。另一張習近平一家三口和父親習仲勛的合照、習近平在福州時陪女兒玩耍的照片，從習近平第一次發表新年賀詞以來，就一直擺在書架上。

2023年，習近平書架上新增的家庭照則有習仲勛的獨照，習近平與夫人彭麗媛在深圳錦繡中華景區的合照、彭麗媛抱著女兒的一家三口合照等。