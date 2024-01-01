快訊

被一輛老豐田擊落！Tesla Cybertruck全球首撞 車主超心痛

50萬網羅費賣孩子？解禁是否釀惡性挖角 教練：一刀切不恰當

馬桶糞水倒噴地板全毀 法官查汙水公管堵塞判管委會賠償

習近平拜登互致新年賀信 強調雙方應落實元首共識

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平1日與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。圖為拜習2023年11月15日在舊金山會晤。（新華社）
大陸國家主席習近平1日與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。圖為拜習2023年11月15日在舊金山會晤。（新華社）

據新華社報導，1月1日，大陸國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。

習近平在賀信中指出，中美建立外交關係是兩國關係史和國際關係史上的大事件，45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮，歷史已經並將繼續充分證明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道，理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。

習近平指出，他與拜登在舊金山會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」，為中美關係發展指明了方向，雙方要認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

習近平強調，願同拜登總統共同努力，繼續為中美關係把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業。

拜登在賀信中表示，1979年建交以來，美中之間的聯繫促進了美國、中國和全世界的繁榮和機遇，他致力於負責任地管理這一重要關係，期待在前任們以及多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。

此外，習近平亦與北韓領導人金正恩互致新年賀電，祝賀兩國今年建交75周年，兩人又宣布，把今年定為「中朝友好年」，並啟動一系列活動。

習近平出，近年來在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期，捍衛了兩國共同利益，維護了地區和平穩定，強調在新時期新形勢下，中共和中國政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，是中方堅定不移的方針，願同朝方深化戰略互信、增進交流合作，推動中朝關係取得更大發展。

金正恩則在賀電中表示，當前朝中兩國各自社會主義建設進入新的發展階段，國際形勢複雜演變，根據時代要求進一步昇華發展朝中傳統友好合作關係，符合兩國人民的共同期待和願望。他又指，朝中友誼是在社會主義鬥爭中建立並鞏固發展的，相信在新一年朝中友誼牢不可破會得到充分彰顯，將加強政治、經濟、文化等各領域交流往來，譜寫朝中關係新篇章。

習近平 拜登

延伸閱讀

中美建交45周年 習近平致拜登賀信籲穩定兩國關係

習近平稱統一是歷史必然 蔡英文：台灣人意志做決定

金正恩習近平互致新年賀電 矢言更緊密合作

德媒：牴觸習「兩個不能否定」？臘肉、蛋炒飯淪中國禁忌

相關新聞

習近平拜登互致新年賀信 強調雙方應落實元首共識

據新華社報導，1月1日，大陸國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。

中美建交45周年 習近平致拜登賀信籲穩定兩國關係

2024年1月1日是中美建交45周年紀念日，據央視新聞報導，大陸國家主席習近平1日與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交4...

韓媒：陸因應台灣選舉 中日韓峰會遲至今年上半年舉行

中日韓領導人峰會停擺4年，去年11月三國外長會面希望爭取在去年底重啟中日韓峰會。南韓中央日報引述外交消息人士報導，指北京...

陸軍事雜誌：台灣「雄昇」導彈的威脅有限

國軍2023年8月16日在屏東九鵬基地成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋飛彈，這也是雄二E型攻陸飛彈服...

中美建交45周年 新華社籲推動雙邊關係「再出發」

2024年1月1日是中美建交45周年紀念日，新華社發布時評指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。站在兩國建交45周年...

4個月租不出…北上廣租屋市場急凍 曝陸經濟現況

2023年中國大陸的房地產市場很冷，與此同時，北上廣等一線城市的租屋市場也很冷。「哥，這裡有一套一室戶（人民幣）3500（元），你要不要來看看？」上海解放日報報導，這是房仲小劉這天打的第20通電話，只要之前在他這租過房、留過聯繫方式的，他都會一一打電話詢問。「最近感覺房子租金都降了，多的降（人民幣）一千，少的也降了三五百吧。」小劉表示。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。