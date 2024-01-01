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韓媒：陸因應台灣選舉 中日韓峰會遲至今年上半年舉行
中日韓領導人峰會停擺4年，去年11月三國外長會面希望爭取在去年底重啟中日韓峰會。南韓中央日報引述外交消息人士報導，指北京方面向南韓表示，希望把三國峰會推遲到今年3月的大陸全國兩會之後再舉行，因中方今年初要把注意力放在關注台灣總統和立委選舉。
報導指出，南韓原擬在去年於釜山舉辦中日韓峰會，最後要推遲到今年，原因是北京要因應台灣將舉行的選舉。
知悉，該會談協商的南韓外交人士稱，北京立場是1月13日台灣大選後一、兩個月需聚焦管控台灣相關情況，希望改在今年3月召開的大陸全國政協及全國人大「兩會」後再行召開三國領袖會談，時間點最好是在今年上半年。
另，日本媒體報導，日本首相岸田文雄正安排3月初訪問美國，並考慮在美國國會發表演說。日方可能根據他的訪美行程，協調中日韓領導人峰會的ㄎ舉行時間。
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