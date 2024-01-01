中美建交45周年 新華社籲推動雙邊關係「再出發」

2024年1月1日是中美建交45周年紀念日，新華社發布時評指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。站在兩國建交45周年的歷史節點，中美雙方應堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」，相向而行、繼往開來，推動中美關係「再出發」。

文章稱，中美關係「再出發」，要以相互尊重作為中美交往互動的基本前提，以和平共處作為中美必須堅守的底線原則，以合作共贏作為中美關係發展的目標方向。

新華時評指出，每個國家都有最為關切、不能放棄的核心利益，也都有權選擇適合自己國情的社會制度和發展道路。中美兩國之所以能夠打破堅冰建立外交關係，最根本的一條就是雙方都堅持相互尊重、求同存異的原則，擱置了彼此意識形態的差異。

文章表示，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧，關鍵要以建設性方式管控好分歧。長期以來，中美兩國通過優勢互補、互利合作，形成相互融合的利益共同體。中美雙方從合作中都獲得了巨大收益，不存在誰吃虧、誰占誰便宜的問題。

新華社引述大陸國家主席習近平所提出的，「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」，強調作為世界上最大的發展中國家和發達國家，中美要好好打交道，從歷史中汲取智慧與力量，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

不過，中國人民大學國際關系學院教授金燦榮指出，2023年中美關係總特點是「鬥而不破」，估計2024年美國會繼續在台灣問題、貿易問題，高科技問題、教育交往等問題上挑事，繼續挑動中國和周邊國家的關係，並在意識形態方面孤立中國。

因此，金燦榮認為，新的一年中美關係能不能像2023年那樣繼續做到「鬥而不破」，還需要再看。