聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸拚觀光 今起放寬美旅客簽證

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
中國大陸駐美大使館宣布，將從明年元旦起減免美國赴華旅遊人員提交的簽證申請資料。（取自澎湃新聞）
中國大陸駐美大使館宣布，將從明年元旦起減免美國赴華旅遊人員提交的簽證申請資料。（取自澎湃新聞）

美聯社報導，中國大陸將自今天起，放寬對美國旅客的簽證限制，減少旅遊簽證所需的申請資料。這是中國去年稍早重新開放邊境後，吸引外國遊客的最新措施。

中國駐美大使館官網去年十二月廿九日公告，自今年元旦起，簡化美籍旅客入境簽證申請。美國公民不需再提供往返機票、飯店訂房證明、在中國的行程或訪中的邀請函，即可入境，並強調簡化相關流程旨在進一步方便中美間的人員往來。

中國此前實施達三年的嚴厲新冠肺炎防疫措施，包括對入境者一律強制隔離。中國目前想方設法振興其觀光旅遊業，今年稍早雖取消防疫限制措施，但至今國際旅客回流速度依然緩慢。

據中國出入境統計資料數據，去年上半年出入境中國的外籍旅客為八四○萬人次，遠低於疫情前一年（二○一九年）全年的九億七七○○萬人次。為促進旅遊業，中國推出一連串便捷措施。

去年十一月中國先將過境免簽政策擴及五十四國，再宣布自去年十二月一日起，試行擴大免簽入境中國的國家，共有法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞公民可免簽入境，最長停留十五天，是為期一年的試點計畫一環。

中國外交部發言人毛寧對此說，擴大單方面免簽國家，象徵中國「高水準的對外開放」。但中國吸引美國旅客的努力恐面臨其他阻力。中國自取消防疫禁令以來，國際航班數量雖有所增加，但只有二○一九年的六成水準。而美中之間的國際航班由雙邊協議確定，儘管近幾月來已緩慢增加，但仍遠低於疫情前水準。

另外，受美中關係緊張影響，美國政府去年夏季建議公民重新考慮前往中國的旅行，理由是中國政府濫用其法律，包括禁止美國等外國公民出境，又未依法按照公平透明程序。

美國公民 免簽

延伸閱讀

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

中國2024年起簡化美國游客赴華簽證申請

元旦假期出入境 估年增5倍

率先全球！肯亞宣布：下月起將對全世界旅客免簽

相關新聞

陸拚觀光 今起放寬美旅客簽證

美聯社報導，中國大陸將自今天起，放寬對美國旅客的簽證限制，減少旅遊簽證所需的申請資料。這是中國去年稍早重新開放邊境後，吸...

習近平新年賀詞 提統一是歷史必然

大陸國家主席習近平昨晚發表二○二四年新年賀詞，涉台部分提及，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大...

上海副市長對台2024賀詞：九二共識基礎上深化交流

2024年即將到來，按以往慣例，上海副市長華源31日晚間向台胞致新年賀詞指出，未來在堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一...

「統一是歷史必然」 習近平2024年賀詞：兩岸同胞攜手同心 共享民族復興榮光

大陸國家主席習近平31日晚間發布2024新年電視談話指出，明年（2024年）是新中國成立75周年，要堅定不移推進中國式現...

清洗行動未完！路透曝整治共軍成習近平「挫折」 或阻礙冒險對外衝突

中國解放軍被大清洗，重點在掌控核武器的火箭軍。路透社引述專家分析，中央軍委主席習近平對軍隊的清洗行動未完，這可能會阻礙習...

除了中共建政75周年 2024年中國大陸還有「這些」大事件

2024年即將到來，這一年將是中共建政75周年、紅軍長征出發90周年，以及澳門主權移交25周年。按「五年一小慶、十年一大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。