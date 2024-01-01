陸拚觀光 今起放寬美旅客簽證

美聯社報導，中國大陸將自今天起，放寬對美國旅客的簽證限制，減少旅遊簽證所需的申請資料。這是中國去年稍早重新開放邊境後，吸引外國遊客的最新措施。

中國駐美大使館官網去年十二月廿九日公告，自今年元旦起，簡化美籍旅客入境簽證申請。美國公民不需再提供往返機票、飯店訂房證明、在中國的行程或訪中的邀請函，即可入境，並強調簡化相關流程旨在進一步方便中美間的人員往來。

中國此前實施達三年的嚴厲新冠肺炎防疫措施，包括對入境者一律強制隔離。中國目前想方設法振興其觀光旅遊業，今年稍早雖取消防疫限制措施，但至今國際旅客回流速度依然緩慢。

據中國出入境統計資料數據，去年上半年出入境中國的外籍旅客為八四○萬人次，遠低於疫情前一年（二○一九年）全年的九億七七○○萬人次。為促進旅遊業，中國推出一連串便捷措施。

去年十一月中國先將過境免簽政策擴及五十四國，再宣布自去年十二月一日起，試行擴大免簽入境中國的國家，共有法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞公民可免簽入境，最長停留十五天，是為期一年的試點計畫一環。

中國外交部發言人毛寧對此說，擴大單方面免簽國家，象徵中國「高水準的對外開放」。但中國吸引美國旅客的努力恐面臨其他阻力。中國自取消防疫禁令以來，國際航班數量雖有所增加，但只有二○一九年的六成水準。而美中之間的國際航班由雙邊協議確定，儘管近幾月來已緩慢增加，但仍遠低於疫情前水準。

另外，受美中關係緊張影響，美國政府去年夏季建議公民重新考慮前往中國的旅行，理由是中國政府濫用其法律，包括禁止美國等外國公民出境，又未依法按照公平透明程序。