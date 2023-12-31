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陸學者：衝突之所以升級為戰爭 因關係到決策者的執政權

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通認為，戰爭的發生更多是基於決策者為捍衛自己執政權的需要。圖為12月30日，敘利亞阿勒頗國際機場附近遭以色列飛彈襲擊後起火。（新華社）
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通認為，戰爭的發生更多是基於決策者為捍衛自己執政權的需要。圖為12月30日，敘利亞阿勒頗國際機場附近遭以色列飛彈襲擊後起火。（新華社）

俄烏衝突和以哈衝突的爆發，讓即將結束的2023年成為不安定的一年。對此，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，這兩場軍事衝突之所以會升級為戰爭的原因都是內政因素，亦即這關係到決策者的執政權問題。

閻學通在接受上海《澎湃新聞》的年終專訪中表示，俄烏之間和以哈之間發生軍事衝突的原因並不是這兩場戰爭的核心問題，核心問題是，為什麼他們之間的軍事衝突會升級為戰爭？

他指出，國家間發生軍事衝突是經常性現象，但有些被控制住，有些則升級為戰爭。

閻學通認為，這兩場軍事衝突升級為戰爭的原因都是內政因素，即關係到決策者的執政權問題。也就是說，如果及時控制了衝突的升級，戰爭方的決策者們可能現在都已經換人了。

「目前，不僅直接進行戰爭的決策者們從執政角度考慮其戰爭政策，連輔助戰爭的美國領導人拜登，其支持（以色列總理）內唐亞胡進行戰爭的政策都主要是出於國內大選的考慮。」

閻學通說，許多人在分析國際衝突時總是用歷史因素進行解釋，這種解釋是缺乏科學性的。歷史是已經發生過且無法改變的事情，也就是說，歷史對其後事件的影響是常量而非變量。

他表示，在以往歷史不變的影響情況下，國際衝突時而發生時而結束，因此無法用同一歷史因素解釋為什麼有時衝突發生有時不發生。也就是說，歷史本身是不足以引發新衝突的。

此外，歷史對其後事件的影響隨著時間的延長而弱化，直到其影響沒有實質性作用。這並非否定歷史因素對現實衝突會有影響，而是說歷史因素沒有決定性作用。在歷史不變的情況下，引發新衝突的原因一定是最新發生的情況而非久遠的歷史。

閻學通強調，在多數情況下，歷史是被用來使對抗和戰爭政策合法化的工具。因此，要想避免衝突升級為戰爭，需要防範有人利用歷史煽動對立情緒。

戰爭 北京 拜登

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