陸新冠疫情 近期有反彈風險

元旦與春節將屆，大陸官方發布通知，提到當前大陸新冠疫情保持「低水平波浪式流行」，但冬春季存在疫情反彈的風險，預計多數地方元旦春節期間「防控任務艱鉅複雜」。

大陸國務院聯防聯控機制疫情防控組日前印發「關於做好二○二四年元旦春節期間新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知」，指出全球新冠疫情仍在流行，病毒還在不斷變異，十一月以來入境人員中JN.1新型變異株檢出明顯增加。

官方強調，當前大陸新冠疫情保持低水平波浪式流行態勢，但冬春季存在疫情反彈的風險。元旦春節假期臨近，可能進一步加大疫情傳播風險，預計全大陸多數地方元旦春節期間「仍面臨多種呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢，防控任務艱鉅複雜」。

官方要求各地強化新冠和其他傳染病聚集性疫情應急處置，「有效控制疫情的傳播蔓延」。口岸嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，加強對重點國家和地區入境人員、健康申報異常人員、檢疫發現異常人員的核酸抽檢。

大陸中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌指出，從監測結果來看，入冬以來呼吸道疾病的病原體還是以流感病毒為主，多數省分已經到達流感的高峰，隨之就會出現逐步下降。新冠、黴漿菌肺炎、腺病毒、呼吸道融合這些病原體活動呈現低水平波動狀態。他表示，目前JN.1變異株在全球範圍內快速上升，也有可能逐步發展成大陸內部流行株。他提到，春運即將開始，人員流動將大幅上升，預計新冠疫情可能會出現一定幅度回升。

此前官方已發布「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引」，明確提出四種情況下「應配戴口罩」，還有三種情況「建議配戴」。