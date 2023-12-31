聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸新冠疫情 近期有反彈風險

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
今年冬季，大陸呼吸道疾病疫情嚴峻，尤其兒童、老人成為重災區，圖為日前北京一間醫院的兒童門診區，輸液室內外都擠滿著排隊，等待讓兒女打點滴的家長。記者陳政錄／攝影
今年冬季，大陸呼吸道疾病疫情嚴峻，尤其兒童、老人成為重災區，圖為日前北京一間醫院的兒童門診區，輸液室內外都擠滿著排隊，等待讓兒女打點滴的家長。記者陳政錄／攝影

元旦與春節將屆，大陸官方發布通知，提到當前大陸新冠疫情保持「低水平波浪式流行」，但冬春季存在疫情反彈的風險，預計多數地方元旦春節期間「防控任務艱鉅複雜」。

大陸國務院聯防聯控機制疫情防控組日前印發「關於做好二○二四年元旦春節期間新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知」，指出全球新冠疫情仍在流行，病毒還在不斷變異，十一月以來入境人員中JN.1新型變異株檢出明顯增加。

官方強調，當前大陸新冠疫情保持低水平波浪式流行態勢，但冬春季存在疫情反彈的風險。元旦春節假期臨近，可能進一步加大疫情傳播風險，預計全大陸多數地方元旦春節期間「仍面臨多種呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢，防控任務艱鉅複雜」。

官方要求各地強化新冠和其他傳染病聚集性疫情應急處置，「有效控制疫情的傳播蔓延」。口岸嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，加強對重點國家和地區入境人員、健康申報異常人員、檢疫發現異常人員的核酸抽檢。

大陸中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌指出，從監測結果來看，入冬以來呼吸道疾病的病原體還是以流感病毒為主，多數省分已經到達流感的高峰，隨之就會出現逐步下降。新冠、黴漿菌肺炎、腺病毒、呼吸道融合這些病原體活動呈現低水平波動狀態。他表示，目前JN.1變異株在全球範圍內快速上升，也有可能逐步發展成大陸內部流行株。他提到，春運即將開始，人員流動將大幅上升，預計新冠疫情可能會出現一定幅度回升。

此前官方已發布「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引」，明確提出四種情況下「應配戴口罩」，還有三種情況「建議配戴」。

疫情 傳染病 元旦

延伸閱讀

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

兩大日系甜點春節禮盒首發！「楓糖男孩」有台灣限定款

陸躍全球最大汽車出口國 超越日本

中國疾控局：JN.1變異株可能助推中國疫情上升

相關新聞

陸新冠疫情 近期有反彈風險

元旦與春節將屆，大陸官方發布通知，提到當前大陸新冠疫情保持「低水平波浪式流行」，但冬春季存在疫情反彈的風險，預計多數地方...

陸國台辦：望台胞認清「賴清德破壞台海和平的危險性」

藍綠白三陣營總統候選人今（30日）進行電視辯論，對於民進黨候選人賴清德的兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應稱，賴清德...

兩岸觀策／當中共黨校校訓 也成「敏感詞」

多年前，我有機會到位於北京海淀區的中共中央黨校採訪，當時受訪的謝春濤教授，如今已是分管日常工作的副校長。在這所培養中共菁...

促中美交流 陸減免美國赴華旅遊簽證申請資料

中國大陸駐美大使館宣布，將從明年元旦起減免美國赴華旅遊人員提交的簽證申請資料。這是大陸落實11月中美元首舊金山會晤上，就...

前任董雲虎遭逮 黃莉新任上海市人大常委會黨組書記

在新華社29日報導上海市人大常委會前黨組書記、主任董雲虎因涉嫌賄賂，遭逮捕並移送檢察機關審理起訴後，最新消息顯示，上海市...

「中國最大挑戰在海上」 首任海軍防長董軍能掌實權？

中國前國防部長李尚福「失蹤」 四個月後，中國國家主席習近平昨簽署任命前海軍上將董軍接任，引發國際關注。媒體引述分析人士指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。