兩岸觀策／當中共黨校校訓 也成「敏感詞」

多年前，我有機會到位於北京海淀區的中共中央黨校採訪，當時受訪的謝春濤教授，如今已是分管日常工作的副校長。在這所培養中共菁英的校園內，有一個巨大的、刻有「實事求是」四個大字的石碑，周圍綠草如茵，還記得那天陽光耀眼，這四個字也成為我對中共黨校最深刻印象。然而諷刺的是，現在「實事求是」似乎也成了大陸當局的「敏感詞」。

其實，「實事求是」正是毛澤東為中共中央黨校制定的校訓，最早可追溯至延安時期的黨校。一九三八年，毛在中共六屆六中全會上稱，共產黨員應是實事求是的模範；只有實事求是，才能完成確定任務。鄧小平時期發展為「解放思想，實事求是」，並以此批判華國鋒的「兩個凡是」。江、胡時期也強調「實事求是，與時俱進」。

而習近平在中共中央黨校二○二一年中青年幹部培訓班上也強調，「實事求是，是中國共產黨人認識世界、改造世界的根本要求，是我們黨的基本思想方法、工作方法、領導方法」。

但就在二○二三年即將結束前，大陸「財新周刊」十二月廿五日刊出題為「重溫實事求是思想路線」的社論，文章上線一天就被下架，反而引起更多關注。

社論提及文革並引以為戒，「文革期間，國民經濟瀕臨崩潰，官方卻仍堅稱『形勢大好』，實則民生凋敝、貧窮落後，不僅與發達國家的差距越拉越大，而且被正在騰飛的周邊國家和地區遠遠甩在後面。『知恥近乎勇』。唯有靠『實事求是』，中國才能跳出絕對貧困陷阱」。

社論直指近年一些地方和部門「收縮性政策」頻出，傷害了企業，也削弱了市場預期。收縮性政策的背後，存在著一套背離「實事求是」路線的治理邏輯和行為方式。

就在社論被下架的前幾天，大陸當局宣布將採管制遊戲課金等新規，整頓遊戲產業，消息一出，遊戲企業股價大跌，光是騰訊市值就蒸發了台幣一點四六兆元。監管風暴吹倒產業，近年不勝枚舉。

最近被下架的不只財新周刊社論，還有中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷在「第一財經」發表的文章。

李迅雷在文章中援引北京師範大學中國收入分配研究院二○二一年發表的調查數據指出，大陸月收入人民幣兩千元（約台幣八千六百元）以下的人口約為九點六四億人；強調當前必須擴大消費需求，主要就是增加城鄉居民收入。

正常情況下，如果文章有誤，當局可提出正確數據反駁和澄清。若數據正確，則更應直面問題，而非下架文章，這是典型的解決不了問題，就讓問題消失。

這也令人聯想到已故中共前總理李克強於二○二○年總理記者會上坦言，有六億人月收入只有人民幣一千元左右。李克強敢於揭露實情，或許內心仍有對「實事求是」的追求。

如今「實事求是」竟成了敏感詞，學者引用研究機構發表的調查數據也被噤聲，新冠疫情吹哨人李文亮醫師臨終前說：「一個健康的社會，不應該只有一種聲音。」顯然很多人還是沒有學到教訓。