陸國台辦：望台胞認清「賴清德破壞台海和平的危險性」

藍綠白三陣營總統候選人今（30日）進行電視辯論，對於民進黨候選人賴清德的兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應稱，賴清德宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，污蔑攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥著對抗思維，並喊話希望台胞認清「賴清德破壞台海和平、挑動兩岸對抗的危險性」。

在辯論中，民眾黨候選人柯文哲問賴清德對台獨的立場，賴清德說，台灣主權獨立屬於2300萬人所有，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨定義，守護台灣、發展經濟、照顧人民，就是他務實工作者所做的努力。賴清德還提到要強化國防，喊話民眾團結一致面對中國的威脅，並對服貿提出質疑等。

對此，陳斌華回應說，賴清德在30日的辯論會上宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，污蔑攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥著對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」「兩岸和平破壞者」「台海兵凶戰危製造者」的真面目。

他表示，2016年上台以來，民進黨當局拒不承認「一個中國原則」和「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，進行謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩，是導致台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台胞切身利益嚴重受損的罪魁禍首。

陳斌華稱，作為民進黨當局頭面人物、現任民進黨主席，賴清德對此難逃其責。正告賴清德，「台獨」與台海和平水火不容。我們（中國大陸）反對「台獨」分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎「台獨」行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。

陳斌華接著重申，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割，這才是台海現狀」。

他說，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，兩岸交流合作就可以順暢開展，兩岸同胞特別是台灣同胞就能過上和平、安寧、富足的好日子。

陳斌華喊話，衷心希望廣大台胞認清「台獨」的極端危害性和「賴清德破壞台海和平、挑動兩岸對抗的危險性」，在「和平與戰爭」「繁榮與衰退」中作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定，維護自身安全和福祉，共創兩岸繁榮發展新局。