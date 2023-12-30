促中美交流 陸減免美國赴華旅遊簽證申請資料

中國大陸駐美大使館宣布，將從明年元旦起減免美國赴華旅遊人員提交的簽證申請資料。這是大陸落實11月中美元首舊金山會晤上，就推出更多便利人員往來、促進人文交流的共識，所作出的最新舉措。

大陸駐美大使館29日在官網發布消息指，為進一步便利中美人員往來，自2024年1月1日起，中國駐美國使領館將減免L字（旅遊）簽證申請資料，即前往中國旅遊的在美人員申請赴華簽證，可免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等申請資料。

大陸駐美大使館表示，因個案不同，具體請以中國駐美國使領館要求為準。

今年11月25日，大陸國家主席習近平與美國總統拜登在美國舊金山舉行中美元首會晤，雙方達成共識，兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。

稍早前的10月，大陸駐美使館也已進一步鬆綁外國人赴華申請簽證的流程，實行簽證免預約申請。自10月23日起，簽證申請人登錄中國簽證在線填表系統（COVA）完成填表後，即可持簽證申請資料前往使領館證件大廳遞交申請，無需再進行網上預約。