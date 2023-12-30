俄烏戰爭再升溫 陸：盼安理會履行維護國際和平職責

烏克蘭軍方29日稱，俄羅斯發起去年2月以來「最大規模空襲」，俄烏局勢再度升溫。中國大陸常駐聯合國副代表耿爽同日在安理會表示，中方敦促相關方面積極回應國際社會和平呼聲，讓戰火早日停下來。他還提出，希望安理會明年能更好地履行維護國際和平與安全的職責，推動世界少一些硝煙與戰火、紛爭與對抗。

據中國常駐聯合國代表團網站消息，安理會29日緊急審議了俄烏衝突有關議題。耿爽表示，烏克蘭危機延宕至今，不時發生惡性攻擊事件，中方對此深表憂慮與痛心。

他強調，軍事手段不是解決烏克蘭危機的出路。我們敦促相關方面積極回應國際社會和平呼聲，加強接觸，累積共識，讓戰火早日停下來。並呼籲國際社會以更大的緊迫感，加大外交斡旋努力，為政治解決危機發揮建設性作用。同時，國際社會應共同緩解人道危機，向受危機影響的民眾提供更多援助。

耿爽重申，中方在烏克蘭問題上的立場沒有改變。我們始終站在和平一邊，站在對話一邊，始終致力於「勸和促談」、停火止戰。我們願繼續與各方保持溝通，為推動危機政治解決做出不懈努力。

由於此次會議是安理會今年最後一場會議，耿爽還對明年的安理會提出三個期許。他指出，希望安理會能「更好地」履行維護國際和平與安全的職責，推動世界少一些硝煙與戰火、紛爭與對抗；「更好地」實踐真正的多邊主義，成員間多一些團結與互信、協調與合作；「更好地」維護聯合國憲章宗旨與原則，帶給世界更多的公平與正義、安寧與希望。

另外，在29日大陸外交部例行記者會上，有外媒關切，中國政府歐亞事務特別代表李輝是否計畫在2024年訪問俄羅斯、烏克蘭。

大陸外交部發言人毛寧回應，中方將繼續勸和促談，推動烏克蘭危機政治解決。關於李輝明年出訪安排，以及中方後續斡旋行動，「目前我沒有可以提供的消息」。如有這方面的安排，外交部會適時發布訊息。