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港獨青年鍾翰林抵英尋求庇護 曾被要求赴陸「旅遊」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、港獨人士鍾翰林，已在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。（美聯社）
已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、港獨人士鍾翰林，已在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。（美聯社）

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、港獨人士鍾翰林，已在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。他表示，香港國安處在他完成「香港國安法」的刑期出獄後，要求他成為線人，又曾經要求他到中國大陸「旅遊」，令他身體及精神上難以承受，決定以散心為由離境旅遊並獲批。

現年22歲的鍾翰林是在2020年7月被捕，保釋後在同年10月再被捕並不准保釋，他在2021年11月承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，被判囚43個月，並在今年6月5日刑滿獲釋。

綜合鍾翰林個人臉書、美國之音、自由亞洲電台報導，鍾翰林表示，在獲釋前一周，有國安處的警員公務探訪他，指會在未來一年持續約見他，警告他未來不可以再從事分裂國家活動，以及不要離境，並被要求不能對外發布獲釋的消息。

出獄後，他接受懲教處一年監管令，懲教署禁止他到一間「特別店舖」做暑期工，剝奪了他的財務自主權，並勒令他簽署修訂版監管令，禁止他向公眾發表任何言論。

此外，香港國安人員要求每隔兩至四周見面，「我從來沒有選擇的餘地，每次都被約到隨機地點，命令我登上拉上窗簾的七人車，然後把我載到未知的地方」。每次見面，鍾翰林都要詳細匯報行蹤，包括去過什麼地方、見過什麼人，甚至是交談內容。

鍾翰林表示，由於被禁止從事暑期工，且警方掌握著自己的銀行帳戶資料，警方知道他有經濟困難，便不斷威逼利誘方式他「投誠」，以每次500至3000港元作為酬勞，充當警方線人，去收集社運人士的資料及行蹤，並以此證明自己已經改過自新，樂意投誠。

他說，他沒有向警方提供任何敏感的資訊，一來他不會這樣做，二來他也沒有能力收集相關資訊。他指，只有提供部份社運人士的行程，例如一些人去旅遊、去酒吧、去法庭聽審等等的資訊。

此外，在9月初一次例行約談中，兩位國安人員問鍾翰林對中國發展的看法，又向他提出到中國大陸「旅遊」。他考慮到自己可能會被「送中」，在一段沉默後決定拒絕。其中一名警員質問他，「你是否心中有鬼？你是否繼續從事危害國家安全的活動，所以你怕回去（中國大陸）？」

鍾翰林稱當時很恐懼、很驚慌，含糊以對。對方說會向上司取指示，在下次約見要他給出一個的答覆。幸運的是，對方沒有在下一次會面再提起這件事。

他並指出，近日見到前香港眾志成員周庭曾在8月被國安人員要求到中國大陸「旅遊」的說法，才終於理解事件。「他們（警方）見到（這事）成功，所以向我嘗試提出同樣的事，希望為他們博取功績、政績。」

鍾翰林稱，自己從10月起至今會不時生病，西醫與中醫均診斷是由於極大的精神壓力及心理因素，導致免疫力下降。而後，他以調適情緒為由，申請在聖誕期間離境旅遊。他選擇了符合經濟狀況且政治敏感度較低的沖繩為目的地，在起行數天前向他們提交機票住宿等資料，並成功獲懲教署批核。

他擔心香港警方得知他的計劃，在離境前未有提前買其他機票。在聖誕節當日，他才在沖繩買機票飛到東京，再在27日乘飛機到倫敦。他指，與英美加三地認識的相關人士及機構求助及商討，考慮到英國有向比較多他認識的抗爭者批出庇護，並且近日在對中國的立場上變得明確，於是決定到到英國申請政治庇護。

由於鍾未按時返港，國安處人員在他到達英國後曾不斷聯絡他，但他稱25日因睡多了錯過飛機，以需要更改行程來嘗試拖延。到英國後，他得到當地港人組織的協助，他說未有未來的計畫，只希望讀大學，完成停頓接近四年的學業。

本月較早前時間，周庭也宣布留在加拿大就學，放棄遵守保釋條件，不再返港。

國安法 香港 英國

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