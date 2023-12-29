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元旦假期出入境 估年增5倍

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸官方預估，2024年元旦假期出入境人次將會暴增超過五倍。圖為北京首都機場。（美聯社）
大陸官方預估，2024年元旦假期出入境人次將會暴增超過五倍。圖為北京首都機場。（美聯社）

2024年元旦即將來到，大陸官方發布的最新估計顯示，元旦期間日均出入境旅客將達到156萬人次，比2023年元旦增長超過五倍，也回到2019年元旦的九成水平。

大陸國家移民管理局28日指出，預計出入境客流高峰將主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人數預計分別達到3.3萬、6.8萬、3.4萬、1.3萬人次。

另外，官方也提到毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續增長，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均通關人數預計將達到32萬、10.8萬、9.3萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19萬、18萬、12萬人次。

官方指出，隨著國際與地區航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等國家對大陸公民入境免簽及大陸對法、德等6國單方面入境免簽等政策疊加，元旦期間全大陸口岸將迎來出入境客流高峰。

今年大陸出入境旅客人數明顯增長，根據大陸國家移民管理局統計，整個2022年累計查驗出入境人員僅有1.157億人次，2023年光是上半年出入境就達1.68億人次，第三季查驗出入境人員1.23億人次，則是同比增長454.4%，達到2019年同期的73%，其中港澳台居民5,107萬人次、外國人1,093.6萬人次。

上海浦東機場 元旦

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