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「9.6億人月收不到8600」火速被刪文

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸經濟學者李迅雷近日引述學術研究指出，9.64億人月收入不到人民幣2,000元，再次引起關注。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢動。（新華社）
大陸經濟學者李迅雷近日引述學術研究指出，9.64億人月收入不到人民幣2,000元，再次引起關注。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢動。（新華社）

大陸經濟近年狀況不佳，大陸經濟學者李迅雷日前公開撰文稱，大陸近十億人口的月收入在人民幣二千元（約八千六百元台幣）以下，該話題隨即衝上微博熱搜榜冠軍，文章隨即下架，凸顯議題敏感性。

大陸經濟學者李迅雷日前在第一財經發表「李迅雷：上山容易下山難？從需求側看經濟」一文，當中援引根據北京師範大學中國收入分配研究院二○二一年發表的調查數據，提到大陸月收入二千元以下的人口約為九點六四億，消息馬上衝上大陸微博熱搜第一。

李迅雷的文章還提到，作為一個擁有十四億人口的大國，要進入全球人均GDP排名前百分之廿五的經濟體，也就是高收入經濟體，難度很大。世界銀行公布的最新標準是高收入經濟體的人均國民收入（約等於GDP）必須超過一萬三千八百多美元，估計到二○三五年將調高至二萬美元以上。

他提到，如果通過擴大財政在民生領域的支出，推進財稅改革等使得居民收入持續增加，且快於GDP增速，同時收入分配結構又能改善，那麽，產能過剩問題、外部環境問題、預期偏弱問題等都將迎刃而解。

目前這篇文章已在第一財經被下架，使用網頁搜尋到標題點進去無法見到文章，僅在海外部分平台有全文保存。

大陸前總理李克強二○二○年時曾在兩會直言，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是三萬元人民幣，但是有六億人每個月的收入也就一千元，一千元在一個中等城市可能租房都困難」，引起極大的關注。

GDP

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