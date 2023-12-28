突破性會談後 北京以強硬語調對美喊話

（德國之聲中文網）在中斷交流一年多後，中美軍方終於在上周恢復了對話，美國國防部高級別官員與中方對等官員進行了視訊會談。雙方承諾努力恢復接觸以避免誤判和誤解，美方呼籲“做更多工作”以確保軍事通訊保持暢通和可靠。

恢復軍事對話被看作是中美努力保持雙邊關系積極勢頭的一個跡象。然而僅僅一周後，北京又以強硬語調做出表態。

在今年最後一次例行記者會上，中國國防部發言人的吳謙大校指責美國的2024財年國防授權法案 “無端渲染所謂‘中國軍事威脅’，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全、發展利益”。

美國總統拜登近日正式簽署了“2024財年國防授權法案”，其內容包括提高美國軍費、增強太平洋威懾力及對抗中國在印太地區軍事擴張等，還提出要協助台灣加強防務。

吳謙在周四（12月28日）表示，中國軍方對此強烈不滿、堅決反對，強調“台灣問題是中國內政”，並指美國國防費用在世界主要國家中名列第一。“美方一方面加速自身軍力發展，強化亞太軍力部署，鞏固雙邊軍事同盟，拼湊三邊安全伙伴關系和‘四邊機制’；另一方面卻一再拿中國說事，炒作並不存在的‘中國軍事威脅’，種種操弄加劇國際社會的陣營對抗和軍備競賽態勢，對當前的國際安全體系和全球治理體系造成嚴重沖擊。”

這位中國國防部發言人要求美方“擯棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰思維，客觀理性地看待中國、看待中國軍力發展，以免陷在霸權迷思中難以自拔”。

此外，吳謙也指責美國加劇了南中國海的緊張局勢，稱美國國防部對於中方（在中菲船只沖突中）的批評是“罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中方正當維權行為”，並指責“美方為了一己私利，慫恿挑動菲方侵權挑釁，還妄圖用什麼《美菲共同防御條約》威脅、脅迫中方，中方不吃這一套”。

對美“更加鷹派”的語調

路透社的報道指出，中方這次的語調比之前更加鷹派。在中國媒體“觀察者網”相關新聞下方，有網友評論稱“那還搞什麼中美兩軍通話？！”

上周四（12月21日），美國參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（Charles Brown）與中國中央軍委聯合參謀部參謀長、陸軍上將劉振立舉行了一年多以來的首次視訊會議。此前，拜登和習近平在舊金山就恢復軍事關系達成了協議。北京2022年在時任美眾議院議長佩洛西訪問台灣後中斷了這一關系。

中國國防部發言人吳謙在本周四的記者會上也提到這次視訊通話，表示對話取得了“積極的建設性成果”，但北京期待華盛頓“和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關系健康穩定向前發展”。

目前正值台灣大選前夕

台灣將於2024年1月13日舉行關鍵的總統選舉。在本周四中國國防部的例行記者會上，吳謙再次警告美國不要干涉台灣事務，不要對台軍售。他說：“台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯系。美方通過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的‘賭注’行為。”

吳謙也稱，中方要求美方認清拜登不久前簽署的“2024財年國防授權法案”中涉華條款的“嚴重危害性”，“停止借任何名義、以任何方式武裝台灣，停止‘以台制華’的挑釁行徑，以實際行動維護地區和平穩定”。

台灣國防部本周表示，在選舉前沒有看到中國大規模軍事活動的跡象，但在密切關注中國的動向。根據台灣國防部消息，周四有12架中國軍機越過台海中線。台灣海峽中線曾經是兩岸之間的非官方屏障，但如今中國軍機越線已是家常便飯。

此外，本月台灣已二度偵獲來自中國的氣球越過台灣海峽中線，但是台灣當局研判應為氣象氣球。

中國國防部發言人吳謙在周四針對中國氣球飛越海峽中線、被外界猜測意在介選回應稱，“氣球一事請向主管部門了解”。他還表示，“民進黨當局炒作所謂‘大陸介選‘，不過是慣用的選舉套路，意在挑動對抗，妄圖騙取選票。這套老把戲已經被越來越多的台灣民眾所識破”。

吳謙也再次強調，“台灣是中國的一部分，根本不存在什麼‘海峽中線’”。

誰來接任中國防長？

在12月28日的記者會上，也有外媒記者針對中國國防部部長的繼任人選提問。前防長李尚福在今年10月被免職，中國官方至今未公布被免職原因。路透社等外媒曾報道稱，李尚福因涉嫌軍購腐敗而面臨調查。

關於誰來接任中國防長的問題，吳謙僅表示， “注意到了你的問題，請關注我們（中國國防部）的微信及發布”。

同時，吳謙也未對三名軍工高層被撤銷中國全國政協委員資格做出回應，僅表示應“詢問有關部門”。三名被免職的航空防務系統高層分別為吳燕生、劉石泉、王長青，分別來自中國航天科技集團公司、中國兵器工業集團有限公司和中國航天科工集團有限公司。

路透社報道指出，中國航天科技集團公司是中國主要的航天項目承包商和導彈系統制造商；中國兵器工業集團有限公司是中國主要的國防承包商；中國航天科工集團公司是中國最大的導彈制造商。

（綜合報道）

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