中國撤銷三名軍工巨頭政協委員資格

（德國之聲中文網）據中國央視報道，中國第14屆全國政協本周三（12月27日）召開第12次主席會議，決議撤銷中國航天科技集團董事長、黨組書記吳燕生、中國兵器工業集團董事長、黨組書記劉石泉、中國航天科工集團副總經理、黨組成員王長青的全國政協委員資格，並將議案提交第五次常委會追認。

中國航天科技集團負責監督中國航天器等宇航產品和導彈系統的開發。中國兵器工業集團向中國陸海空三軍及火箭軍、戰略支援部隊及武警公安提供武器裝備及服務。中國航天科工集團主要發展衛星應用、導彈及航天工業裝備。這三家國企均在中國的國防工業中扮演關鍵角色。

中國央視的報道沒有給出吳燕生、劉石泉和王長青被中國人民政治協商會議被撤銷全國政協委員資格的理由。在此之前，中國官方未通報上述3名軍工高層遭到調查。

星島日報：三名軍工巨頭卷入腐敗案

星島日報援引消息來源稱，這三名軍工巨頭卷入火箭軍腐敗案，涉及軍事裝備采購，前國防部長李尚福也牽涉其中。報道說，"今年7月，火箭軍（導彈部隊）傳出集體腐敗案，二十屆中央委員、原火箭軍司令員李玉超被免職，據悉還涉及多名火箭軍高層。軍委裝備發展部也是重災區。曾任裝備發展部部長的李尚福也牽涉其中，被免去國防部長。"

中國前國防部長李尚福在從公眾視線中消失兩個月後於10月24日被正式宣布遭罷免，但官方沒有交代原因，也沒有說明由誰接替國防部長一職。這是繼前中國外交部長秦剛之後，又一名中國高層官員在毫無解釋的情況下遭免職。

火箭軍詳細資料遭洩密？

解放軍火箭軍是中國陸、海、空三軍之外的第四軍種，前身為第二炮兵部隊。2015年，習近平將其升格為火箭軍。火箭軍由中央軍事委員會直接領導指揮，擔負常規導彈目標打擊、核打擊及核反擊導彈戰略作戰等任務，分為核導彈部隊、常規導彈部隊及作戰保障部隊，共有兵員15萬。外界認為，這支部隊在中國任何試圖武統台灣的行動中都將發揮關鍵作用。

2022年10月24日，美國空軍大學中國航空航天研究所公布了一份長達255頁的研究報告，詳細梳理火箭軍的內部人事結構及部署情況，並列出了部隊主要功能、各級部隊指揮官、主要干部姓名和照片、基地地址、部署的導彈種類和戰鬥力評價等等。這些情報都是僅憑衛星照片難以掌握的信息。外界分析，火箭軍可能發生洩密事件，中共一段時間以來已在展開調查和肅清。在今年中國人民解放軍建軍96周年紀念日上，數月沒有露面的原火箭軍司令員李玉超被免職的消息得到證實。

（法新社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】