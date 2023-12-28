技術性阻撓南海電纜鋪設？北京：始終歡迎跟支持

近期有國際媒體提到，大陸對於行經南海的海底電纜鋪設與維修計畫，正以冗長的審批流程與嚴格限制條件加以阻撓，對此大陸外交部並未承認，而是提到，「對其他國家及電信企業在中方管轄海域鋪設國際海底電纜始終持歡迎和支持的態度」。

大陸外交部發言人毛寧28日下午指出，海底電纜是支撐全球數據往來的重要基礎設施，承載了全球約99%的洲際通信流量，是當代國際通信最重要的資訊載體。

她強調，長期以來，大陸持續深化網路空間國際交流合作，積極推進包括海底電纜在內的全球資訊基礎設施建設，全面履行《聯合國海洋法公約》，訂定《海域使用管理法》、《海洋環境保護法》、《鋪設海底電纜管道管理規定》、《海底電纜管道保護規定》等相關的法律法規和規章，明確了各國在大陸管轄海域依法享有鋪設海底電纜的權利以及應當承擔的義務，為國際海纜過境大陸管轄海域「提供了良好的法治保障」。

毛寧強調，大陸政府對其他國家及電信企業在大陸管轄海域鋪設國際海底電纜「始終持歡迎和支持的態度」，也積極鼓勵大陸企業與外國企業合作鋪設國際海底電纜。她指出，大陸將繼續與國際社會一道，加強雙邊、區域和國際對話合作，積極推進海底電纜等全球資訊基礎設施的建設，共同做好海底電纜保護。

此前英國金融時報曾提到，由於大陸方面的反對和冗長的行政程序問題，名為「東南亞日本二號海纜」（SJC2） 的電纜，已被延誤一年多。這條海底電纜由台灣的中華電信、大陸的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同擁有。

報導援引一位直接參與該項目且要求匿名的人士表示，這條電纜要在香港海域周邊鋪設的申請過程，被北京當局拖了好幾個月，理由是擔心承包商「可能進行間諜行為或是安裝無關設備」。