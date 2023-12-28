陸中止ECFA 電電公會李詩欽：排除貿易壁壘台灣才能申請加入CPTPP

大陸認定台灣「貿易壁壘」後不到一周，取消台灣12項石化產品的ECFA優惠稅率。台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽28日表示，台灣跟大陸的貿易壁壘排除是必要的，這樣台灣下一步才能申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

李詩欽28日在台灣大學社會科學院主辦的「地緣政治與產經新局系列論壇」中指出，台灣要加入CPTPP，會員國最重視的，就是要對所有成員國開放一致標準，「CPTPP明年秋天就要成立工作小組，兩岸都有加入，現在兩岸應該做的，是互相祝福或者是宣誓互不反對。」

李詩欽還指出，明年企業將面臨「牆、降、緩」三字難題。尤其明年是最危險的年，有70幾個國家選舉，有史以來超過一半的人類跟選舉有關。其中的「牆」指的是貿易高牆，尤其美國總統大選中，川普復出且揚言要取消印太經濟架構。

關於「降」，李詩欽解讀，美國聯準會將再度降息，由於前期吸引太多國外資金流入，後續美元若走弱，是否會影響日圓和台幣升值。「緩」則是大陸經濟成長放緩。

台灣大學社會科學院院長蘇宏達表示，全球化雖然已死，但不會一下消失，接下來的動力就是區域板塊，「所以以往認知都放在地球是平的，現在要改成地球是凹凸不平。」

蘇宏達提到，現在是新的疆界正崛起。因此對企業來說已經演變成為市場區域化、供應鏈短鏈化。

清華大學印度中心副主任方天賜指出，印度明年三、四月會有大選，如果不意外，現任總理莫迪應該會繼續連任，政治體制相對來講還是比較穩定。但印度也有危機，例如是否能繼續維持高成長動能，其次是美國政策是否持續。

方天賜提到，現階段印度還是難以取代中國，成為製造大國，短期內機會不大，「但印度中產階級3.5億，一個加拿大加上美國，是各國拓展市場的重要潛力對象。」