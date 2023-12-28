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中斷16個月後…中美參謀長通話 陸國防部：2國防務部門保持溝通協調

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙28日表示，下一步，希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙28日表示，下一步，希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。記者陳政錄／攝影

在中美兩軍高層溝通中斷了16個月後，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立日前應約與美軍參聯會主席布朗進行視訊通話，對於通話成果，大陸國防部發言人吳謙28日表示，下一步，希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。「關於具體交往項目，兩國防務部門正保持著溝通協調」。

吳謙首先指出，上個月，中美兩國元首在舊金山會晤期間，一致同意在平等和尊重的基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。

吳謙說，12月21日晚，劉振立與布朗進行視訊通話，就落實兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識和共同關心的問題坦誠深入交換意見，取得積極的建設性成果。

他表示，下一步，希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。「關於具體交往項目，兩國防務部門正保持著溝通協調，我們將適時發布消息」。

據大陸國防部21日深夜發布訊息，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗進行視訊通話，劉振立強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

劉振立表示，中美兩國元首舊金山會晤就恢復兩軍溝通交流達成重要共識，兩軍應在平等和尊重基礎上展開交流合作，共同推動雙方關係穩下來、好起來。

舊金山 中共 美軍 美國 美中關係

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