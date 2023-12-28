福建公布22條文件：定2025「兩岸融合發展示範區」目標

大陸福建省28日公布新文件，針對中共中央支持福建「建設兩岸融合發展示範區」的意見，提出22項實施意見，從社會融合、經濟融合、情感融合等層面，具體推出政策。當地官方要求，到2025年「兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果」。

根據福建日報28日消息，12月24日中共福建省委第五次全體會議通過了「中共福建省委 福建省人民政府關於貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》的實施意見」，這份文件主旨在於「加快建設兩岸融合發展示範區」。

文件提到，要健全台胞社會參與體系、完善台胞在閩求學研習制度安排、提供更有溫度更高效率的涉台司法服務，並要推動閩台基礎設施應通盡通、實施優化涉台營商環境行動、拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑、推進閩台民間基層交流、共同弘揚中華優秀文化等。

具體而言包含推動加密小三通航線，以福廈樞紐機場為節點，推動加密閩台空中直航連接、制定台灣民間組織在閩設立辦事機構實施細則、制定金門居民享受廈門同城待遇的政策舉措、制定馬祖居民享受福州同城待遇的政策舉措、在平潭打造兩岸共同市場先行區域等。

官方在文件中強調，福建的工作目標是閩台各領域融合發展進程加速推進，到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果；「在未來更長一段時期內，福建全域基本建成兩岸融合發展示範區，在推進祖國和平統一進程中發揮更大作用」。

此前大陸官方9月12日推出《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，而大陸國台辦副主任潘賢掌9月14日在專題記者會上表示，《意見》最大亮點就是突出「融」這個目標，「為台胞台企全面融入福建提供制度保障和政策支持，推進廈金、福馬等重點區域融合，推動閩台兩地應通盡通、能融盡融」。