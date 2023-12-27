推「中華民族共同體學」陸學者強世功接民族學會會長

大陸官方近期已經開始推動「中華民族共同體學」學科建設，而知名學者強世功在升任大陸中央民大副校長後，27日進一步當選大陸中國民族學會會長，官方借重其經驗來推動這一學科建設的意味明顯。

根據大陸中國民族學學會27日公布的第十屆理事會名單，強世功在11月25日已經獲得表決通過擔任該會會長，這一機構有別於1934年在南京成立、爾後遷台的中國民族學會，而是在文革後於1980年成立，是大陸全國性學術團體，由中國社會科學院主管，掛靠社科院民族學與人類學研究所。據時任民族學學會常務副會長色音撰寫的介紹文章，2018年學會有單位會員20 個，個人會員約1,500 名。

強世功是大陸知名學者，是研究憲法學出身，並曾於2004年至2008年到香港擔任中聯辦調研人員，之後學術方向轉變，也成為北京涉港智囊。他近年提出「新邊疆」概念，指出現代中國文明也是南北邊疆作為兩種能動的力量推動現代自由精神的兩面相互激蕩而共同塑造的」、「在這樣的歷史中，香港既是西方文明向中國輸入商業、民主和文化的『基地』和『跳板』，同樣也是中國向西方輸出革命、商品和文化的『基地』和『跳板』」。

他並在接受港媒香港01訪問時，表示「面對台灣、港澳、西藏、新疆等問題，我們需要思考：中央對邊疆應建構怎樣的治理體系？中央治理邊疆中的條塊關係應如何完善？就香港問題而言，應該由哪個機構對香港治理負責？」

強世功10月遭披露已經升任中央民族大學黨委常委、副校長，當時就曾引起媒體關注。

而他履新中央民大後，工作重點明顯在推進「中華民族共同體學科」，11月10日，強世功在中央民大加快推進學校中華民族共同體學學科建設的專題演討會上發表主旨發言，題目是「『中華民族共同體學』學科建設的基本思路」。11月9日強世功在一場梁啟超論中華民族的座談表示，「中華民族共同體學是一門關於國家建設、歷史文化傳承和文明建構的學科，是關於多民族國家如何建構統一民族和統一國家的新的國家學說，不同於目前流行的西方民族理論和國家理論」。

中國民族學學會11月25日到26日召開學術年會暨「各民族交往交流交融與民族地區高質量發展」學術研討會上，當時強世功以中央民大副校長身分致詞時提到「四個關鍵性問題」，要求推進民族學、人類學乃至整個社會科學領域的學科建設與理論典範轉型，「構建一個綜合民族學、人類學、哲學、歷史學、政治學等多個學科的中華民族共同體學科」，深化對中華民族現代文明的理解。