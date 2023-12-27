鄭柵潔：十四五下階段將促進新型工業化、築牢經濟金融安全

據新華社昨深夜報導，大陸十四屆全國人大常委會第七次會議昨26日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大委員長趙樂際委員長出席會議並作全國人大常委會執法檢查小組關於檢查種子法實施情況的報告。會議聽取了大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔關於「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要實施中期評估報告。報告提出了下一步推動綱要實施的主要措施，其中包括促進新型工業化，以及築牢國家經濟金融安全屏障。

報告指出，綱要實施兩年多來，以習近平為核心的黨中央團結帶領全國人民，成功應對各種困難和風險挑戰，穩住了經濟社會發展全局，綱要實施實現了「時間過半、任務過半」，為全面完成「十四五」規劃目標任務、實現全面建設社會主義現代化國家良好開局奠定了堅實基礎。

報告介紹了主要目標指標、重大策略任務、重大工程專案等進展情況，分析了面臨的主要問題和挑戰，並提出了下一步推動綱要實施的主要措施：著力攻堅克難，努力完成主要目標指標，著力擴大國內需求、打好關鍵核心技術攻堅戰、促進新型工業化、深化市場化改革和製度性開放、推進區域協調和城鄉融合發展、加強污染治理和碳排放管控、推進公共服務擴面提質、築牢國家經濟金融安全屏障。

另會議也聽取了全國人大財政經濟委員會主任委員鐘山作的關於「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要實施中期評估的研究報告。報告認為，綱要實施進度整體順利，多數主要目標指標進展達到預期進度要求，重大戰略任務整體進展順利，重大工程項目如期推進。

趙樂際在報告時說，黨的二十大作出加速建設農業強國的戰略部署，將深入實施種業振興行動作為現代化農業強國建設的重要任務。為貫徹落實黨的二十大戰略部署和習近平總書記重要指示精神，全國人大常委會今年對種子法貫徹實施情況開展了執法檢查，目的是運用法治方式推動種業發展，提高依法治種、依法興種水平，夯實種業振興、農業強國建設的法治基礎。

趙樂際指出，從檢查的情況看，大陸種業總體上是安全的，種子法的貫徹實施有力促進了種業振興，為保障糧食和重要農產品穩定安全供給、推進農業強國建設奠定了堅實基礎。

會議還聽取了全國人大常委會副委員長鄭建邦作的常委會執法檢查小組關於檢查安全生產法實施情況的報告；以及審計署審計長侯凱受國務院委託作的關於2022年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告。財政部部長藍佛安受國務院委託作的關於財政文化資金分配和使用情況的報告；國家衛生健康委員會副主任雷海潮受國務院委託作的關於精神衛生工作情況的報告等。