爭國際話語權 陸創涉台英文期刊

大陸中國社科院台灣研究所主辦的英文學術期刊「China Taiwan Studies」（中國台灣研究）廿五日在北京進行創刊發布，該刊為大陸首分涉台英文學術期刊。

大陸涉台專家稱，該刊物的意義在於能面向國際，闡述大陸對台政策與論述，營造有利於和平統一的輿論環境。

綜合陸媒報導，大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希表示，該刊物在國際社會代表大陸政府進行權威發聲，逐步改變國際社會對台灣問題的觀點和看法，具有重要意義。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，對該刊物寄予三個希望，包括破除美西方涉台話語強權和虛假敘事，反擊各種台獨謬論，對沖台獨史觀；二是能全方位宣介大陸政府對台方針政策；三是多角度闡釋兩岸關係和平發展、融合發展對國際社會的貢獻。

值得注意的是，第一期文章的作者群有北京大學教授饒戈平、海協會副會長孫亞夫、復旦大學教授信強等大陸學者，以及台灣政治大學教授林祖嘉、台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜等，主要針對兩岸經濟合作前景提出建議。