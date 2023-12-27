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習近平：毛澤東發動文革是嚴重錯誤

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。新華社
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。新華社

昨天是中共前領導人毛澤東冥誕一三○周年，中共中央舉辦紀念座談會，中共總書記習近平在會上稱，以「中國式現代化」推進建設，是毛澤東等中共老一輩革命家的未竟事業。就涉台方面，習近平重申要堅持「九二共識」及反分裂的立場。根據官方發布的全文，他還提到，不能否認毛澤東發動和領導「文化大革命」這個嚴重錯誤。

新華社報導，上述座談會前，習近平率領中共政治局常委等要員前往毛主席紀念堂，向毛澤東坐像鞠躬，並瞻仰毛澤東遺容。

根據官方昨晚發布習近平談話全文，涉台方面指出，「實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一」，他稱要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展。

他稱，「中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

在涉港澳部分，習近平則稱，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中共中央全面管治權，落實愛國者治港、愛國者治澳原則，堅持中共中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。

他還提到，反對一切形式的霸權主義和強權政治；反對保護主義。

習近平高度讚揚毛澤東對中共的貢獻，稱毛是馬克思主義中國化的偉大開拓者、中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人。

但習近平也提到，「不能否認，毛澤東在社會主義建設道路的探索中走過彎路，特別是發動和領導『文化大革命』這個嚴重錯誤」。不過他也說，對毛澤東的歷史功過，中共已做出了全面評價，毛的功績是第一位的，錯誤是第二位的。

習並稱，改革開放以後，中共解決了正確評價毛澤東的歷史地位，作出了把工作重點轉移到以經濟建設為中心的社會主義現代化建設上來。

中共 習近平

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