反制美涉疆報告 陸制裁美機構

針對近日美方發布涉疆年度人權報告，並對兩名中國大陸官員和三家大陸企業實施制裁。大陸外交部發言人毛寧昨宣布，對長期蒐集涉疆敏感訊息、為美方涉疆非法制裁提供「依據」的美情報數據公司卡隆（Kharon）機構及其調查主任徐勐、美國高等國防研究中心前研究員尼科爾·莫格雷特等二人採取反制措施。

毛寧說，據大陸「反外國制裁法」，對美國上述機構和二人採取反制措施，具體措施為禁止上述二人入境中國大陸（包括香港、澳門），凍結上述機構和個人在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。中方已向美方提出嚴正交涉。

美國國務院近日發布涉疆年度人權報告，表示中方在新疆地區持續對維吾爾等少數民族群體實施種族滅絕和反人類罪行，對兩名中國官員實施制裁。美財政部也在同一日將上述兩位官員列入「特別指定國民」（SDN）清單，意味美國實體、個人不能與之進行交易。此外，三間中方企業也因而被列入「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。