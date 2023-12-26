劉蘇社、陸磊 分別任大陸發改委副主任、人行副行長

大陸人社部網站26日發布，國務院任免國家工作人員，任命劉蘇社為國家發展和改革委員會副主任；任命陸磊為中國人民銀行副行長。

任命吳海平為海關總署副署長；任命孟揚為國家市場監督管理總局副局長；任命付萬軍為國家金融監督管理總局副局長；任命李路明為清華大學校長（副部長級）。

免去孟揚的國務院副秘書長職務；免去劉國強的中國人民銀行副行長職務；免去陸磊的國家外匯管理局副局長職務；免去王希勤的清華大學校長職務。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」報導，劉蘇社先前是新疆維吾爾自治區政府副主席。

新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會常務委員會第七次會議22日通過，決定接受劉蘇社辭去自治區人民政府副主席職務的請求，報自治區第十四屆人民代表大會第二次會議備案。

公開資料顯示，現年56歲的劉蘇社，陝西楊陵人，1985年至1989年在北京農業大學（現為中國農業大學）農業經濟管理學院農村金融專業學習。

劉蘇社在原國家計委和國家發改委工作多年，擔任過國家計委農村經濟司年度計畫處處長，國家發改委農村經濟司年度計畫處處長，地區經濟司副司長、司長，固定資產投資司司長等職，2017年任國務院辦公廳秘書二局局長。

2020年9月，劉蘇社到新疆工作，任自治區政府副主席，直至此次回國家發改委任職。

現年53歲的陸磊，先前是大陸國家外匯管理局副局長，江蘇常州人，經濟學博士。曾在中國人民銀行政策研究室、中國人民銀行研究局、招商銀行研究部工作，後來到廣東金融學院教師，一路到廣東金融學院院長、黨委副書記。

2014年3月起任中國人民銀行研究局局長，2016年8月任中國人民銀行金融穩定局局長，1年後任國家外匯管理局副局長。