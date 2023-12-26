拜登簽新財年國防授權法 陸外交部促停止操弄台灣問題

對於近期拜登將包含「涉華消極條款」（意指內含涉台、涉港與涉疆等議題）的2024財年國防授權法案簽署成法，大陸外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，該法案干涉中國內政，鼓譟美國對台軍事支持。她敦促美方切實將美國領導人不支持「台獨」的承諾落到實處，停止操弄台灣問題，停止危害台海和平穩定。

毛寧表示，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的2024財年國防授權法案，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧指出，該法案渲染中國威脅，打壓中國企業，限制中美正常經貿往來和人文交流，不符合任何一方的利益。美方應當摒棄冷戰思維和意識形態偏見，為中美經貿等各領域合作創造良好環境。

「我們敦促美方同中方相向而行，落實好中美元首舊金山會晤的重要成果和共識，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。」毛寧說。

2024財政年度國防授權法案（FY2024 NDAA）總額達8,860億美元，該法案要求，依循「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）擴大美台軍事合作，要求美國國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫。