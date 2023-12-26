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反華情緒日益升高 大陸南韓留學生人數6年驟減78.3%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸的南韓留學生已經連續六年減少，圖為今年7月北京大學畢業典禮後畢業生拍照留念。（新華社）
大陸的南韓留學生已經連續六年減少，圖為今年7月北京大學畢業典禮後畢業生拍照留念。（新華社）

韓聯社報導，根據南韓教育部25日發布的「國外高等教育機構南韓留學生現狀」報告顯示，以今年4月1日為準，在中國大陸就讀本科、研究生或語言進修的南韓留學生共1萬5,857人，較一年前減少6.5%，和2017年的高峰7萬324萬人相比更驟減78.3%。

報導稱，在華南韓留學生自南韓教育部於2001年開始相關統計以來逐年增加，從2001年的1萬6,372萬人增至2009年的6萬6,806萬人，並於2017年突破7萬人。但自2018年（6萬3,827萬人）起，已連續六年呈現減少趨勢。

赴華留學生在全體南韓留學生中所佔比重同樣逐步縮小。今年共有12萬3,181萬名南韓人在海外留學，其中在華留學生佔12.9%，較去年下降0.7個百分點，來到2004年（12.6%）之後的最低水準。

南韓留學生在華就讀比重於2017年升至30.5%，2018年和2019年略降至28.9%、23.8%，2020年略升至24.2%，但2021年（17.2%）起一直低於20%。

韓聯社稱，分析認為，南韓赴華留學生減少主要是因為中國經濟高速增長勢頭放緩，以及中國採取嚴格的新冠防控措施。

朝鮮日報則報導，專家指出，在2019年新冠疫情後，從中國返回南韓的留學生不再回到中國是赴華留學生人數驟降的最大原因。尤其韓國這一代年輕人在「薩德事態」後，反華情緒愈發強烈。

去年6月，美國皮尤研究中心的調查顯示，在韓國年輕人中，僅6%的人對中國抱有好感。

留學生 南韓 教育部 薩德

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