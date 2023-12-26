搶奪涉台議題國際話語權 陸首份涉台英文學術期刊創刊

綜合中評社、中新社報導，中國社會科學院台灣研究所主辦的英文學術期刊《中國台灣研究（英文）》25日上午在北京進行創刊發布，該刊為大陸國內首份涉台英文專業學術期刊。大陸涉台專家學者認為，該份刊物的重大意義在於能面向國際闡述中共對台政策與論述，營造有利於和平統一的輿論環境。

中國社會科學院副院長王昌林指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，世界又一次站在歷史的十字路口。目前，兩岸關係正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。該刊物在此背景創刊，意義重大。

全國台灣研究會副會長王在希表示，該刊物對在國際社會代表大陸政府進行權威發聲，逐步改變國際社會各界人士對台灣問題的觀點和看法，具有非常重要的意義。

中共中央台辦新聞局副局長朱鳳蓮對於該刊物寄予三個希望：一是破除美西方涉台話語強權和虛假敘事，反擊各種台獨謬論，對沖台獨史觀；二是能全方位宣介大陸中央政府對台方針政策；三是多角度闡釋兩岸關係和平發展、融合發展對國際社會的積極貢獻。

社會科學文獻出版社社長冀祥德表示，該刊能闡述中共「和平統一、一國兩制」的理論體系和實踐成果，爭取國際社會對大陸對台政策給予更多的理解和支持，營造推進和平統一進程的有利外部環境。

值得注意的是，第一期文章作者群有北京大學教授饒戈平、海協會副會長孫亞夫、中國社科院研究員張海鵬、復旦大學教授信強等大陸學者，以及台灣政治大學教授林祖嘉、台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜等。其中兩位台灣學者文章針對兩岸經濟合作前景提出建議。

據了解，《中國台灣研究（英文）》由中共中央宣傳部、中共中央台辦指導，經大陸國家新聞出版署批准許可，由中國社會科學院台灣研究所、社會科學文獻出版社主辦。內設兩岸關係、台灣涉外關係、台灣政治、權威聲音等欄目。期刊每季出版，由當代中國與世界研究院提供專業翻譯。