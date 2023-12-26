金馬直航福建 放寬高粱酒攜帶量

大陸廈門海關昨公告，即日起放寬廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，每人允許攜帶六瓶。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚回應稱樂見並支持，她指大陸支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬「同城生活圈」，積極回應金馬民眾訴求。

朱鳳蓮指出，大陸有關地方海關公告實施放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從目前每人允許攜帶四瓶，增至六瓶。她提到，為便利兩岸人員往來，自二○○六年起，大陸海關放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，近年金馬民眾希望放寬數量限制的呼聲很高。

朱鳳蓮說，為貫徹落實大陸「關於支持福建探索兩岸融合發展示範區的意見」，支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，大陸積極回應金馬民眾訴求。只要是有利於深化兩岸融合發展的事，大陸都會用力去做。

據廈門海關公告，為促進兩岸交流，經大陸海關總署批准，即起放寬廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。

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