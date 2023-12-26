2024兩岸前瞻／藍綠白誰勝選 兩岸關係各有挑戰

大陸商務部認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後不到一周，即宣布對台灣出口大陸的十二項ECFA石化產品，停止優惠關稅，衝擊我石化產業。北京在台灣大選前密集出手，已預示二○二四兩岸關係前景，將由大選結果錨定其走向。可以說，截然不同的台海景況，將隨著開票結束那一刻底定，決定權就在每位台灣選民的手中。

綠續執政 陸恐加劇經貿戰

近期大陸無論是祭出反傾銷調查、貿易壁壘認定，或者中止部分ECFA優惠關稅，背後意涵是，既然兩岸當局沒有對話的政治基礎，過去的貿易失衡或對台讓利，自然也沒有繼續的理由。如果台灣大選的結果是民進黨繼續執政，大陸對台經貿戰勢必越演越烈。不僅如此，遲未解凍的陸客來台、陸生就學等，可能都還要「懸空」一陣子。

另一種情況則是藍營重返執政，兩岸經貿爭端將透過重啟對話的兩會（海基會和大陸海協會）或者透過ECFA下設的兩岸經合會磋商解決。大陸已認定的貿易壁壘問題，也能透過談判找到解方，降低貿易衝擊。

兩岸僵局下，北京把矛頭轉向經貿議題，其實早有端倪。今年以來，中共國台辦每每在談及兩岸關係前景時，除了強調台灣正面臨「和平與戰爭」選擇外，還會加上「繁榮與衰退」，由此構成了所謂兩條道路、兩種前景的選項。繁榮或衰退，正是經貿戰的伏筆。

大陸宣布中止部分ECFA優惠關稅時，國台辦也隨即表明，兩岸可在「九二共識」基礎上，協商解決經貿關係中的各類問題。這是因為二○一○年六月，兩岸正是在九二共識基礎上簽署ECFA。十多年過去，台灣也確實因為早收清單獲得較多利益。

大選結果 如習對台成績單

中共以經逼政、以經促統，並非新聞，每到選舉還會加大力度，但這次選舉卻極為關鍵，政大東亞所特聘教授王信賢認為，從北京角度看，如果是民進黨繼續執政，這代表什麼意義？首先是民進黨長期執政；第二，這是台灣人民的選擇，北京要如何再寄希望於台灣人民；更重要的是，如果賴清德執政八年，習近平到中共二十一大都還在，習的廿年裡頭有多久是民進黨執政，如此對台政策算是成功還是不成功？所以北京一定會有反應。

美國因素也不能忽略。如果綠營連任，一月十三日投票結束到五月廿日就職，中間四個多月至關重要，北京必然會有更多施壓，也不排除透過美方的壓力，促使賴清德在就職演說提出一定的保證，而鑒於賴曾自稱台獨工作者，北京的「要價」恐怕只會更高。

華府立場 不樂見台海緊繃

選前美方三位重量級學者即撰文呼籲，賴如果當選，應重申蔡英文在二○一六年就職時的承諾，即依據中華民國憲法和兩岸條例處理兩岸關係，並應重新審視凍結台獨黨綱提案，承諾維持現狀。美方的關切顯示，明年同樣將面臨大選，華府顯然並不樂見台海情勢過於緊繃。

不過，即使明年國民黨重返執政，恐也難回到二○○八年景況，當時國際環境特別是美中關係與現在大不相同。台灣內部也有相當變化，尤其二○一四年太陽花學運後，未來兩岸協議都需經過監督條例的審查，洽簽和生效的難度大為提高，兩岸關係的恢復和進展仍有挑戰。

至於柯文哲，雖自稱無藍綠包袱，但他僅有兩岸地方政府交流經驗，若當選能否與大陸當局互動，不無疑問。

明年台灣大選無論誰當選，北京都會繼續促統和促融合，例如續推「兩岸融合發展示範區」，吸引更多台青、台生赴陸，同時鼓勵台商融入大陸「內循環」等等，這些都是北京能夠操之在己的，也是對台長期工作。（系列二）