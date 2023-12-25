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人民日報警告 菲律賓在南海「挑釁行徑」極其危險

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中菲近來在南海衝突不斷，圖為12月9日大陸海警在民主礁（大陸稱「黃岩島」）附近海域以水砲驅離菲國船隻。（美聯社）
中菲近來在南海衝突不斷，圖為12月9日大陸海警在民主礁（大陸稱「黃岩島」）附近海域以水砲驅離菲國船隻。（美聯社）

大陸與菲律賓南海的主權衝突近期有愈演愈烈之勢，中共中央機關報人民日報「鐘聲」專欄25日發表評論文警告，菲律賓無視中方的善意和克制，其一再挑釁的行徑「極其危險」。

文章寫道，一段時間以來，菲律賓在南中國海屢屢生事，不斷在仁愛礁（台灣稱『仁愛暗沙』）海域侵權挑釁，持續散布虛假信息抹黑中國。

人民日報並提到美國，指稱美方妄圖借菲律賓之手將南海「攪渾」已不是第一次，其目的是破壞中國與地區國家關係，拉別的國家幫助推進其圍堵遏制中國的地緣政治圖謀。

文章稱，菲方倚仗域外力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這種行徑是「極其危險」的，對地區和平穩定造成嚴重危害。

文章最後表示，如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的域外勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

針對中菲近期在南海的緊張情勢，大陸外長王毅本月20日曾與菲律賓外長馬納羅通電話。王毅告訴納羅通，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。

王毅指出，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必慎重行事。他奉勸菲方不要沿著錯誤的方向走下去，當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。

王毅同時警告菲國，若誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

菲律賓 王毅 南海

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