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毛澤東130歲冥誕 侄子赴韶山拜祭、孫子出席軍方研討會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
毛澤東孫子、中共軍事科學院少將毛新宇（紅圈）現身全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會。圖／截自央視新聞畫面
毛澤東孫子、中共軍事科學院少將毛新宇（紅圈）現身全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會。圖／截自央視新聞畫面

本周二（26日）為毛澤東130歲冥誕，預計中共中央將隆重紀念。據香港星島日報報導，近日已有不少大陸民眾湧向毛澤東故鄉湖南韶山拜祭，毛澤東82歲的侄子毛遠新及其家屬昨日也冒著嚴寒，拄著拐杖現身韶山，向毛澤東敬獻花籃，引起關注，毛的孫子毛遠新也參加軍方研討會。

報導稱，毛遠新是中共烈士毛澤民之子，在毛澤東身邊長大，畢業於哈爾濱軍事工程學院，文革期間擔任遼寧省革命委員會副主任、瀋陽軍區政委，更一度擔任毛澤東與中央政治局之間的聯絡員，「代傳聖旨」，後來被判刑17年。10年前的毛澤東120周年冥誕，毛遠新曾以親屬身分出現在中共官方紀念活動，顯示其名字「脫敏」。

此外，中共解放軍全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會22日在北京召開，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席會議並講話。從電視新聞畫面所見，毛澤東孫子、軍事科學院少將毛新宇也現身這場研討會。

據新華社報導，「為傳承紅色基因、堅定初心使命」，《人民領袖毛澤東》《人民的領袖—毛澤東的130個瞬間》《毛澤東書信故事》《毛澤東的詩詞人生》等多部紀錄片於近期開播。

今年12月26日為毛澤東130歲冥誕，預計中共中央將隆重紀念。路透社
今年12月26日為毛澤東130歲冥誕，預計中共中央將隆重紀念。路透社
82歲的毛澤東侄子毛遠新（紅圈）及其家屬昨日冒著嚴寒現身韶山，向毛澤東敬獻花籃。圖／取自微博
82歲的毛澤東侄子毛遠新（紅圈）及其家屬昨日冒著嚴寒現身韶山，向毛澤東敬獻花籃。圖／取自微博

毛澤東 中共 主任

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