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港府白手套李大壯 擬明年初訪台

聯合報／ 記者羅印冲／台北報導

台灣總統大選進入倒數，多項民調顯示這次選情緊繃，值此敏感時機，被視為香港政府「白手套」的港台經濟文化合作協進會（港台協進會）主席李大壯，預計明年初訪台，主要名義為「探親」。李大壯是否藉此就近觀察台灣選情，或與陸委會官員等台灣各界人士互動交流，受到關注。

據我方知情人士昨天透露，李大壯確實有明年初訪台規畫，根據過去慣例，如果雙方有特別議題或需要，我方也歡迎互動和交流。

據悉李大壯近年偶爾會陪同家人回台探視親友，但這次因台灣大選在即，兩岸關係緊張，連帶使台港關係冰封，此行是否會見台灣官方或傳遞訊息，引發關注。

李大壯是香港商界人士，也是大陸全國政協委員，他擔任主席的港台協進會，對口單位是台灣的「台港經濟文化合作策進會」（台港策進會），目前由陸委會副主委詹志宏出任策進會董事長。策、協兩會，即是俗稱的「台港小兩會」。

作為「台灣女婿」，李大壯在兩岸交遊廣闊，港媒曾形容他在台灣「藍的綠的都有朋友」，作為「知台派」政協委員，曾見證港台交流的美好時代。

去年五月李大壯也曾訪台，他當時受訪時稱，有需要時仍會與台灣的策進會或陸委會港澳處聯繫，「還是有溝通，只是沒那麼頻繁」。

陸委會 香港

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