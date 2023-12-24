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李強視察甘肅、青海地震災區 要求讓災民感受黨的溫暖

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院總理李強23日赴甘肅、青海地震災區視察，圖為李強在青海省民和縣中川鄉美一村受災群眾集中安置點了解群眾安置、物資保障、板房搭建等情況。（新華社）
大陸國務院總理李強23日赴甘肅、青海地震災區視察，圖為李強在青海省民和縣中川鄉美一村受災群眾集中安置點了解群眾安置、物資保障、板房搭建等情況。（新華社）

據新華社報導，大陸國務院總理李強23日赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。他表示，中共總書記習近平對受災群眾十分牽掛，要堅決貫徹落實習近平重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力做好抗震救災各項工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍。

在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作匯報時，李強強調，確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓眼下在帳篷中安頓的受災群眾盡快搬入，並扎實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。

他要求，要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生規模性因災返貧致貧。

李強並提出，要切實維護災區社會穩定，及時有序發布救災情況，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳，進一步鼓舞人心。各級幹部要把群眾工作進一步做實做細，及時了解受災群眾困難訴求，切實幫助解決實際問題，「讓他們充分感受到黨和政府的溫暖」。

李強 習近平

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