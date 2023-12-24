李強視察甘肅、青海地震災區 要求讓災民感受黨的溫暖

據新華社報導，大陸國務院總理李強23日赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。他表示，中共總書記習近平對受災群眾十分牽掛，要堅決貫徹落實習近平重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力做好抗震救災各項工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍。

在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作匯報時，李強強調，確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓眼下在帳篷中安頓的受災群眾盡快搬入，並扎實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。

他要求，要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生規模性因災返貧致貧。

李強並提出，要切實維護災區社會穩定，及時有序發布救災情況，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳，進一步鼓舞人心。各級幹部要把群眾工作進一步做實做細，及時了解受災群眾困難訴求，切實幫助解決實際問題，「讓他們充分感受到黨和政府的溫暖」。