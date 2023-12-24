兩岸觀策／台灣大選 陸網友隔岸品頭論足

再三周就是二○二四台灣大選投票，前幾年大陸遊客可以自由行來台灣「觀選」，看門道或湊熱鬧。這幾年陸客不再，但仍有許多人隔著海峽關心台灣大選，他們在網路上的熱烈留言也值得台灣內部深思。

北京一位經認證的法律大Ｖ博主在某知名平台發起「我看台灣選舉第一場政見發表會」（二十日首場藍綠白政見會）的討論話題。他說，「如果我是台灣人聽完這場一個半小時的政見會大概有三個感受」：一、內心可能會更傾向投給賴清德，但擔心引發兩岸戰爭衝突，感覺有風險。二、對於國民黨，有點無感。當然，也可能跟我聽不懂閩南語有關。三、柯文哲講話比較接地氣，投給他也不錯。

他的結論是：「三個候選人，每個人講得似乎都有些道理，讓人犯了選擇焦慮症。總之，挺難選。要不就選擇棄票，在歷史重要關頭，不做任何選擇了，愛咋咋滴吧（意指愛怎麼樣就怎麼樣）」。

他開啟的這個討論話題只是個人意見，恐怕也不符合大陸官方立場，但他從第三方的角度來看台灣選舉也有一定客觀性，後續大批跟帖網民的意見從民主投票、反腐話題、台獨武統、賴的工寮到指點候選人的談吐等，五花八門饒富趣味，反映一般大陸民眾對台灣選舉的直觀心態。

一名網友嘲諷稱：「台灣，說好聽點，叫選舉語言，實際上就是詐騙。這套所謂的『民主』制度，從頭到尾、自始至終就貫穿著一個『騙』字，您還去聽他們的所謂『政見』，有那時間打個盹、泡個澡、溜個彎兒不好嗎？」

許多網友隨即跟帖：「你知道電信詐騙的發源地就是台灣嗎？不管是經濟詐騙還是政治詐騙，人家都玩得很溜。無非就是忽悠選票，和電信詐騙本質上沒啥區別」。

「雖然不是欺騙金錢，但是欺騙權力。本質是都是欺騙。電信詐騙有刑責可處罰，那些說了不算的就不能定一個政治詐騙罪嗎？」「希臘的民主怎麼樣？誰會忽悠誰當總統；選舉就是騙子騙群傻子」。

也有網友肯定選舉制度，一網友稱：「如果我們的市長也這樣選，是不是就不用那麼多反腐措施了。」不過隨即有人吐槽：「對，所以陳水扁就是台灣最清廉的官員。」

多人則談到台獨，一名網友稱：「賴清德有一句話我完全贊同：在他們（大陸人）的眼裡，我們三個都是台獨」。還有人稱：「作為大陸人，選誰都不重要，重要的是把『梧桐』順利地進行下去，加快步驟。不要某個黨上來了，講兩句友好，就拖延地一起高唱親兄弟，或是某個黨一上來，又得看幾年，這樣統一永遠沒希望」。「台獨意味戰爭，我只想小賴趕快凍蒜，不然統一還遙遙無期」。

從上述可知，四年一次的台灣總統大選，仍被部分大陸民眾關切，尤其今年的選舉，有「務實的台獨工作者」候選人，加上美中對抗較四年前更深，都加劇了這場選舉結果的張力。各方都在介選，大陸在選前中止兩岸經濟合作框架協議（ＥＣＦＡ）部分產品關稅減讓，並恢復台灣石斑魚進口大陸；美國重量級學者「建議」賴清德放棄台獨黨網；台灣政府官員也沒在行政中立！

這場攸關台灣未來的大選，看的是候選人政見、候選人過去的言行舉止，也看政黨的口碑，台灣選民應比霧裡看花的大陸民眾更知選舉的奧妙、權力平衡與貪腐清廉等問題。在兩岸關係部分，台灣要避免兵凶戰危，長久之計是兩岸關係要改善，而不靠倍增的軍售裝備，兩岸長時間對抗，就像繃緊的弦，終有一天突然斷裂！