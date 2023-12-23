台灣大選臨近 解放軍再度越過台海中線

（德國之聲中文網）台灣國防部稱，自當地時間周六（12月23日）13點30分起，已「陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、運-8及空警-500等各型機出海活動」。同時表示，其中10架次逾越了台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，以配合共艦執行聯合戰備警巡。

而在同天稍早，台灣國防部還公布了自12月22日6點至23日6點，解放軍機、軍艦在台海周邊的活動，總計24小時內偵獲共機7架次、共艦2艘次。該部稱，以上的解放軍行蹤都在台灣軍方的掌握監控之中。

此外，本月台灣已二度偵獲來自中國的空飄氣球越過台灣海峽中線，但台灣當局研判應為氣象氣球。

解放軍機越線次數大增

距離台灣明年1月13日總統大選僅剩下約三周，然而中國在台灣周邊進行的軍事行動並未隨之減少。台灣海峽中線曾經是兩岸之間的非官方屏障，但如今中國軍機越線已是家常便飯。

據台灣軍方統計，2020年解放軍機擾台數為2900架次，其中進入台灣西南空域380架次。相較之下，近幾年的次數明顯增加，台灣國防部資料顯示，僅2023年1月至10月就有4032架次中國軍機擾台。

總統參選人反中或友中成焦點

由於兩岸氣氛長期處於緊張狀態，在本屆台灣總統選舉當中，與中國的關系將來該如何持續也是各總統參選人聚焦的重點。

目前執政的民進黨政府否定北京聲稱擁有對台灣的主權，表示只有台灣人才能決定他們的未來，並多次提出與中國進行談判。當前民調顯示，民進黨籍的總統參選人賴清德是下一任總統的熱門人選，而中國政府則譴責賴清德為「台獨」分裂分子。

另一方面，主要在野黨國民黨向來支持與北京保持較為密切的關系，並承諾若贏得選舉將重啟與中國的對話。但國民黨總統候選人侯友宜也曾表示，台灣的未來由台灣的2300萬居民決定，兩岸之間的歧異，必須用和平方式解決。

在本周三的總統參選人政見發表會上，賴清德重申明年大選是「民主或專制的選擇」；侯友宜則將其形容為「戰爭與和平的選擇」，批評民進黨的「台獨」會讓和平越來越遠。至於民眾黨總統參選人柯文哲則表示若他上任，將在維持台灣現有的民主自由體制下，「以對等尊嚴的方式和大陸展開交流」。

（路透社、台灣國防部等）

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