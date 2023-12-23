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復交2年 尼加拉瓜獲大陸134億建造機場和天然氣接收站

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在宣布雙邊關係提升為戰略夥伴關係兩天後，尼加拉瓜宣布與大陸簽署4.3億美元（約新台幣134億元）貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。圖為大陸2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）
在宣布雙邊關係提升為戰略夥伴關係兩天後，尼加拉瓜宣布與大陸簽署4.3億美元（約新台幣134億元）貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。圖為大陸2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）

尼加拉瓜與中國大陸復交兩周年之際，尼加拉瓜總統奧蒂嘉與大陸國家主席習近平20日通電話，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。就在元首通話兩天後，尼加拉瓜宣布與大陸簽署4.3億美元（約新台幣134億元）貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。

據法廣、聯合早報引據法新社報導，從北京借來的資金將用於資助蓬塔韋特（Punta Huete）國際機場項目，和在特雷斯埃斯費拉斯（Tres Esferas）建設天然氣終端的項目。

這兩個項目都靠近尼加拉瓜首都。並都將由大陸國企「中工國際」負責重建與擴建。

據稱，這筆貸款將以人民幣交付。尼加拉瓜財政和公共信貸部部長伊萬阿科斯塔（Iván Acosta）表示，這些「以人民幣計價」的資金是其國家「去美元化戰略」的一個重要優勢。

奧蒂嘉將其兒子穆里略任命為總統投資、貿易和國際合作顧問。穆里略形容尼中關係為「戰略夥伴關係」。

兩年前的2021年12月9日，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，並於次日與中國大陸恢復邦交。

本月20日，大陸外交部發布消息，習近平與奧蒂嘉通電話，並決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

尼方表示堅定地奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；堅決反對任何形式的「台灣獨立」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來。

而根據雙邊發布的「關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」，內容提及，中方支持有實力的企業赴尼進行投資合作，參與尼方基礎建設，願積極研究尼方提出的相關投融資項目。

尼加拉瓜 人民幣

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