快訊

剛打算換車...男駕千萬麥拉倫巿區失控自撞 車頭開花慘況曝

學者看缺工海嘯：翻轉生育已來不及 開放移民迫在眉睫

美麗島民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

習近平主持中央政治局會議：工作不能只報喜、不報憂

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共總書記習近平（圖中）21日至22日主持召開中共中央政治局專題民主生活會，他強調，工作「不能只報喜、不報憂」。新華社
中共總書記習近平（圖中）21日至22日主持召開中共中央政治局專題民主生活會，他強調，工作「不能只報喜、不報憂」。新華社

中共總書記習近平21日至22日主持召開中共中央政治局專題民主生活會，他在會上強調，工作中「不能只報喜、不報憂」，要將真實情況及時、客觀、全面向上反映；要高度重視並及時阻斷不同領域風險的轉化通道，防止非政治性風險轉化為政治風險；要做好廉政建設。

新華社報導，習近平主持該會議並發表重要演說。他向中央政治局成員指出，思想統一是政治統一、行動統一的基礎。維護黨中央集中統一領導是具體的而不是抽象的，首先要落實到堅定維護黨中央權威上，落實到增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的實際行動上。

習近平強調，民主集中制是中共的根本組織原則和領導制度，參與研究重大決策時要認真思考，充分發表意見；對工作中了解到的真實情況，要及時客觀全面反映上來，「不能只報喜、不報憂」；要注重發揚民主，鼓勵大家暢所欲言；要善於正確集中，作出科學決策。

習近平指出，處理解決矛盾和問題時，要注重防範和化解政治風險，及時消除各種政治隱患，高度重視並及時阻斷不同領域風險的轉化通道，防止非政治性風險轉化為政治風險。

習近平強調，創政績為的是造福人民，不是為了個人升遷得失。他要求，反對貪大求洋、盲目蠻幹；反對華而不實、數據造假；反對竭澤而漁、勞民傷財。

習近平表示，強烈的形式主義、官僚主義具有頑固性、反覆性，需要持續用力、協同發力、堅決糾治，從領導機關抓起、領導幹部改起，中央政治局的同志要帶頭抓、帶頭改。

習近平指出，應從嚴管好家人、親屬和身邊工作人員，帶頭落實管黨治黨政治責任，抓好分管領域和主政地方的黨風廉政建設，層層壓實責任、傳導壓力，努力營造風清氣正的良好政治生態。

據報導，會議表示，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，創造了「得來不易、可圈可點」的成績。一年來的實踐再次證明，「兩個確立」對於應對各種風險挑戰、推進中國式現代化建設具有決定性意義。

會議指出，明年要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面深化改革開放，推動高水準科技自立自強，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業。

風險 習近平

延伸閱讀

白宮：習近平渴望統一不是新聞 重申美一中政策

美媒：習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平「千萬工程」經驗 躍為中共三農工作聖經

與俄羅斯總理會面 習近平定位中俄關係為「戰略選擇」

相關新聞

全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

全球約有五分之一的人口以不同形式慶祝春節，最新消息指出，22日召開的第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年...

中國小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位俄烏戰爭戰死中國士兵

星島日報報導，在俄烏戰場前線採訪的戰地記者盧宇光日前發文稱，中國士兵趙睿在俄烏戰場執行作戰任務時陣亡。根據另一名與趙睿一...

習近平主持中央政治局會議：工作不能只報喜、不報憂

中共總書記習近平21日至22日主持召開中共中央政治局專題民主生活會，他在會上強調，工作中「不能只報喜、不報憂」，要將真實...

全球首例 塔利班新任駐華大使：推動阿中友好關係發展

中國大陸在本月初接受阿富汗塔利班政權派駐大使，創下全球首例後，據大陸外交部網站消息，阿富汗新任駐華大使卡里米22日與大陸...

安理會通過稀釋決議 陸副代表：並沒有達到我們的預期

在安理會通過巴以衝突的全新決議後，中國大陸常駐聯合國代表團副代表戴兵進行解釋性發言時表示，這項決議草案在一些重要方面做了...

陸一線城市房租難扛 年輕人找陌生人當「床友」

「房租」，對很多剛出社會，來到大城市打拚的年輕人來說，都是一筆不小的負擔，如今隨著生活成本上升，在大陸一線城市，除了合租外，有一部分的年輕開始流行所謂的「拼床」合租，也就是「同屋同床」，將有限的空間最大化利用，有人直言，既然吃飯、旅遊都能找「搭子」，那為何不能找一個「床搭子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。