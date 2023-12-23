習近平主持中央政治局會議：工作不能只報喜、不報憂

中共總書記習近平21日至22日主持召開中共中央政治局專題民主生活會，他在會上強調，工作中「不能只報喜、不報憂」，要將真實情況及時、客觀、全面向上反映；要高度重視並及時阻斷不同領域風險的轉化通道，防止非政治性風險轉化為政治風險；要做好廉政建設。

新華社報導，習近平主持該會議並發表重要演說。他向中央政治局成員指出，思想統一是政治統一、行動統一的基礎。維護黨中央集中統一領導是具體的而不是抽象的，首先要落實到堅定維護黨中央權威上，落實到增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的實際行動上。

習近平強調，民主集中制是中共的根本組織原則和領導制度，參與研究重大決策時要認真思考，充分發表意見；對工作中了解到的真實情況，要及時客觀全面反映上來，「不能只報喜、不報憂」；要注重發揚民主，鼓勵大家暢所欲言；要善於正確集中，作出科學決策。

習近平指出，處理解決矛盾和問題時，要注重防範和化解政治風險，及時消除各種政治隱患，高度重視並及時阻斷不同領域風險的轉化通道，防止非政治性風險轉化為政治風險。

習近平強調，創政績為的是造福人民，不是為了個人升遷得失。他要求，反對貪大求洋、盲目蠻幹；反對華而不實、數據造假；反對竭澤而漁、勞民傷財。

習近平表示，強烈的形式主義、官僚主義具有頑固性、反覆性，需要持續用力、協同發力、堅決糾治，從領導機關抓起、領導幹部改起，中央政治局的同志要帶頭抓、帶頭改。

習近平指出，應從嚴管好家人、親屬和身邊工作人員，帶頭落實管黨治黨政治責任，抓好分管領域和主政地方的黨風廉政建設，層層壓實責任、傳導壓力，努力營造風清氣正的良好政治生態。

據報導，會議表示，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，創造了「得來不易、可圈可點」的成績。一年來的實踐再次證明，「兩個確立」對於應對各種風險挑戰、推進中國式現代化建設具有決定性意義。

會議指出，明年要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面深化改革開放，推動高水準科技自立自強，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業。