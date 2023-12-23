全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

全球約有五分之一的人口以不同形式慶祝春節，最新消息指出，22日召開的第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。未來聯合國將在春節期間，盡量避免安排會議活動。

據中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，22日召開的聯大一致通過這項決議。

對此，中國大陸常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵表示，春節正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑑，積極體現聯合國所倡導的多元、包容文化價值概念。

他提到，中國推動春節成為聯合國假日，是實踐全球文明倡議、倡議尊重世界文明多元性的務實行動。

他並稱，聯大決議將春節確定為聯合國假日，並得到了聯合國會員國和聯合國秘書處工作人員的熱烈歡迎和踴躍支持。

戴兵指出，春節作為中國傳統民俗節日，不僅是閔家團圓、辭舊迎新的日子，傳承著和平、和諧、和諧等中華文明理念，也承載著家庭和諧、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。許多國家和地區以春節為法定假日，全球約有五分之一的人口以不同形式慶祝春節。

據了解，聯合國除了東道國的重要法定假日外，可由聯大通過決議，把世界廣泛慶祝的節日確定為聯合國假日，在當天盡量避免安排會議活動。聯合國秘書長每年在春節發表賀辭，向所有慶祝春節（農曆新年）的各國人民致以節日問候和祝福。