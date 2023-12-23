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安理會通過稀釋決議 陸副代表：並沒有達到我們的預期

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
安理會紐約時間22 日通過巴以衝突新決議。 新華社
安理會紐約時間22 日通過巴以衝突新決議。 新華社

安理會通過巴以衝突的全新決議後，中國大陸常駐聯合國代表團副代表戴兵進行解釋性發言時表示，這項決議草案在一些重要方面做了不少調整，與我們努力的方向並不一致，並沒有達到我們的預期。同時，考慮到當前緊迫局勢和加薩地帶日甚一日的人道災難，安理會的這次行動，至少還是為推動人道物資更多、更快進入加薩帶來一線希望。他並再度敦促以色列立即改弦更張、停止無差別軍事攻擊，停止對加薩民眾的集體懲罰。

安理會在紐約時間22日通過了已經「稀釋」的加薩決議,，該決議呼籲「在整個加薩地帶進行緊急和延長人道主義暫停，並在加薩地帶闢出通道，以足夠的天數實現全面、快速、安全和不受阻礙的人道主義援助准入」。美國和俄羅斯在投票中投了棄權票。

戴兵說，安理會今天這次表決一再推遲，受到各方廣泛關注。在過去幾天裡，為最大限度凝聚共識，阿聯酋代表團做出了不懈努力，於昨天深夜重新提交了決議草案。我們對安理會剛剛表決通過這項決議草案表示歡迎。

他表示，因為眾所周知的原因，這項決議草案在一些重要方面做了不少調整，與我們努力的方向並不一致，並沒有達到我們的預期。同時，考慮到當前緊迫局勢和加薩地帶日甚一日的人道災難，安理會的這次行動，至少還是為推動人道物資更多、更快進入加薩帶來一線希望。

他說，當然，能否讓災難中的加薩民眾真正感受到這一線希望，還取決於決議能否切實得到執行，決議有關要求能否不折不扣地落實。

戴兵表示，我們期待根據安理會決議要求採取緊急行動，擴大對加薩的人道援助，包括充分利用凱雷姆沙洛姆過境點，並增開其他過境點，確保充足的人道主義物資安全和不受阻礙進入加薩。

他說，我們希望決議新確立的監督機制能盡快到位，期待秘書長及時向安理會報告決議執行。安理會應該隨時準備採取進一步行動，解決決議執行中遇到的問題和困難。

戴兵指出，決議重申衝突各方都應該遵守國際法、包括國際人道法規定的義務。我們敦促以色列立即改弦更張、停止無差別軍事攻擊，停止對加薩民眾的集體懲罰。身為佔領方，以色列有義務保障加薩民眾的人道需求，有義務保障在加薩的人道工作者安全。

他表示，應該看到，實現停火仍是壓倒一切的前提。只有停火才能避免更大的平民包括人質傷亡，只有停火才能避免區域衝突走向失控，只有停火才能避免政治解決前景徹底埋葬。這也是我們投票支持俄羅斯的原因。同時我們也對修正案被否決感到遺憾。下一步，中方願同各位成員一道，繼續推動安理會及時採取進一步負責任、有意義的行動，繼續為早日平息加沙戰火、切實落實「兩國方案」、實現中東和平穩定作出不懈努力。

安理會 以色列 俄羅斯

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