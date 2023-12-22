「整治謠言」：中國警方關閉3.4萬個網絡賬號
（德國之聲中文網）據中國官媒周五（12月22日）報道，在今年4月開始的"網絡謠言專項整治"行動中，中國警方關閉了3.4萬個網絡賬號，處罰了6300多人。
中國互聯網受到中共的嚴格控制。當局以維護社會穩定為名對社交媒體進行廣泛的審查，這種審查經常被用來壓制負面報道或批評性報道。
中國中央電視台周五報道，今年4月至7月，公安部組織全國公安機關開展了為期100天的"網絡謠言專項整治"，"重拳打擊編造虛假警情、疫情、險情、災情等違法犯罪活動"。截至目前，全國公安機關已偵辦網絡謠言類案件4800余起，查處6300余人 ，關停網絡賬號3.4萬個。
報道稱，警方還"指導重點網站平台阻斷刪除涉網絡暴力信息2.7萬條，禁言違規賬號500余個"。
據央視報道，公安部黨委決定將2024年作為打擊整治網絡謠言專項行動年。
（法新社）
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