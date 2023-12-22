石斑魚解禁玩兩面手法？ 學者：可預期價格會上揚

大陸認定我貿易壁壘，昨宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個與石化業有關的稅目產品；今天國台辦宣布重新開放部分石斑魚活魚輸陸，外界質疑可能玩兩面手法。學者認為，國內石斑魚價格因禁止輸中後，價格一度大跌到每台斤90多元，低於成本120元至150元；今年放養少，價格約每台斤180元至200元間，重新開放後，預期魚價會上揚，可望回復到漁民期待的好價格。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，「石斑魚恢復輸中，好啊！」這樣期望中的魚價會回來；今年除了虱目魚和午仔魚因為放養增加以外，其他魚價都不錯，今年因為缺水，吳郭魚量很少，虱目魚放養太多，鱸魚是因為今年進口的苗不好，而石斑魚去年因為做苗的人太少，今年苗不足，價格都可接受。

郭建賢表示，中國大陸方面禁止石化業品項，今又開放石斑魚輸中，可能在打兩面手法，但漁民自己要自己控制放養的魚量比較重要。

他說，石斑魚去年價格差，最低每台斤才90元左右，遠低於成本每台斤120至150元；今年因為放養量少，價格成長到每台斤180至200元上下，石斑魚重新開放銷往大陸市場，可以預期價格會上揚，但也可能面臨無魚可抓。

郭建賢說，養殖戶要先知道魚要賣給誰才來養魚，而不是養了以後，才要別人幫忙銷，要找好買主才飼養。

台大農經系教授徐世勳表示， ECFA早收清單中談的讓利，就跟男女交往結婚的聘金一樣，如果婚姻破局不結婚，收回聘金合情合理，具有正當性，協商根本不用到WTO，目前民進黨喊得要WTO解決是「騙人的」，根本置之不理。

徐世勳說，上周開放第二波鳳梨釋迦銷陸名單，本周又開放石斑魚輸中，可能都是民間團體奔走運作，或許是釋出友好的訊息，但我國農漁民必須做好相關的農產品品質管控，否則，中國大陸還是可以暫停的。