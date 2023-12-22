王毅通話菲外長 為南海降溫

中菲兩國在南海島礁不斷發生衝突之際，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅廿日應約與菲律賓外交部長馬納羅通電話。雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此積極創造條件。

新華社報導，王毅表示，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。

報導稱，王毅說，當務之急是妥善處理和管控當前海上局勢。他表示，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定。但若菲方誤判情勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

馬納羅則介紹菲方在仁愛礁問題上的看法，表示希以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。願本著誠意同中方加強對話，發揮兩國海上問題溝通機制作用，共同尋求解決問題的方法。

馬可仕廿一日形容，南海最近發生的一些海上事件令人擔心。他重申菲方將持續維護其在憲法與國際法下的權利。